Netflix dice addio al primato dello streaming in Italia: Prime Video la raggiunge, Disney+ al terzo posto

Prime Video e Netflix prime nello streaming col 27%, dopo che questa ha perso un punto percentuale a favore di Prime. Disney+ intanto, si riconferma al terzo posto guadagnando un punto percentuale e salendo così al 18%.

Sono i dati di JustWatch, che analizza le quote di mercato delle piattaforme di streaming in abbonamento; I dati sono riferiti al secondo trimestre del 2025.

Ma analizziamo meglio questi dati.

I dati in Italia

Trainwreck Netflix

Neflix si fa raggiungere da Prime Video, ma entrambe continuano a detenere una quota pari al totale combinato di Disney+, Infinity e Paramount+ (27%). Disney+ si conferma terzo player con il suo 18% (+1% rispetto al primo trimestre), davanti al 6% di Now Tv (stabile) raggiunto da Apple TV+ (+2%). Aumenta del 2% anche la quota di Infinity+ che passa dal 3% al 5% davanti a Paramount+ la cui quota rimane invariata al 4%. Stabile al 2% discovery+, MUBI chiude con l'1%.

Rispetto al primo trimestre dell'anno, dopo averla tallonata per mesi, Prime Video raggiunge Netflix.

Netflix infatti perde un punto percentuale e si fa raggiungere, permettendo a Prime di eguagliare la sua quota di mercato e guadagnare una posizione (Netflix passa dal 28% al 27%). In salita Disney+ (+1%),Infinity+ (+2%), Apple TV+ (+2%). Quote stabili per Prime Video, NOW TV, Paramount+,Discovery+. In leggerissima flessione MUBI che passa dal 2% all'1%.

I dati nel resto d'Europa e negli Stati Uniti

Lo show di Prime L'Estate nei tuoi occhi

Nei principali paesi europei e negli Stati Uniti, Netflix e Prime Video sono le due piattaforme dominanti, ma non sempre nello stesso ordine. Netflix è davanti a Prime Video nel Regno Unito, con un vantaggio di due punti percentuali (26% vs. 24%), uno in meno dello scorso trimestre; vantaggio ancora più marcato in Spagna, dove è di 3 punti percentuali (23% Netflix, 20% Prime Video). Diverso invece lo scenario in Francia e Italia, dove entrambe le piattaforme sono ora al 27% in Italia e al 25% in Francia.

Al contrario, tra i grandi paesi europei, la Germania è l'unico in cui Prime Video continua a superare Netflix di tre punti percentuali (questo trimestre 28% vs. 25%), uno in più del precedente trimestre. Stesso divario è presente anche negli Stati Uniti e in Brasile, ma più contenuto: negli Stati Uniti 21% Prime Video vs. 20% Netflix, mentre in Brasile 22% Prime Video vs. 21% Netflix.

Disney+ terzo player in Europa e negli Usa

Disney+ conferma la sua terza posizione tra le piattaforme di streaming in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito con un trend in continua ascesa. In Italia il divario col secondo posto è del 9%, mentre in Germania è dell'8% (in entrambi i Paesi era del 10% il trimestre scorso). In Francia e Spagna era del 7% il trimestre scorso, mentre questo trimestre scende al 5% in Francia e al 4% in Spagna.

Questo trend di avvicinamento alla seconda posizione è ancora più evidente nel Regno Unito, dove questo trimestre ammonta solo al 2% (era del 5% il trimestre precedente), grazie anche al lancio di nuove produzioni, soprattutto locali, che hanno attirato nuovi spettatori. Disney+ ottiene inoltre buoni risultati anche negli Stati Uniti, e questo trimestre supera Max (precedentemente HBO), che era al terzo posto fino al trimestre scorso (Disney+ al 14%, contro Max al 12%).