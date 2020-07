Netflix: banda piena in Europa dopo la pandemia da Covid-19

Netflix sarebbe nuovamanete a banda piena in Europa dopo aver ridotto del 25% i dati trasmessi durante la visione dei contenuti sulla propria piattaforma durante il periodo in cui il Coronavirus aveva costretto molte nazioni al lockdown.

A marzo i responsabili del servizio avevano accolto la richiesta delle autorità europee e limitato del 25% l'uso della banda di rete.

Secondo quanto dichiarato dagli utenti che stanno controllando il bitrate di Netflix i flussi 4K/Ultra HD sarebbero saliti a quota 15 Megabit al secondo invece che i 7,62 imposti durante la quarantena.

La piattaforma di streaming avrebbe inoltre confermato che sta collaborando con i provider di rete per aumentare la capacità a disposizione per utilizzare i trasferimenti di rete dopo che ad aprile il consumo di dati era cresciuto in Europa di quasi quattro volte rispetto al normale. La situazione, attualmente, starebbe ritornando gradualmente alla normalità.

Attualmente, tuttavia, Netflix non ha rilasciato alcun comunicato relativo alla situazione della qualità raggiunta dal proprio servizio.