Netflix annuncia una prossima serie basata su un popolare videogioco per telefoni

Il celebre universo di Clash of Clans si espande con una serie animata ufficiale prodotta da Netflix e Supercell. Ancora in fase di pre-produzione, lo show sarà guidato da Fletcher Moules e scritto da Ron Weiner. L'obiettivo? Dare nuova vita ai personaggi iconici del gioco mobile, in una versione irriverente, epica e tutta da scoprire.

Clash of Clans diventa una serie animata: Netflix prepara il campo di battaglia

Dopo anni di richieste insistenti da parte dei fan, Clash of Clans approda finalmente sul piccolo schermo, e lo fa in grande stile. Supercell, casa madre del celebre videogioco strategico, ha annunciato una partnership con Netflix per la produzione di una serie animata ambientata nell'universo condiviso di Clash of Clans e Clash Royale. La notizia, che ha subito acceso l'entusiasmo della community, arriva con la conferma che il progetto è già in fase di pre-produzione. Nonostante la natura del gioco - priva di veri protagonisti con nomi e biografie - Supercell ha negli anni trasformato i suoi personaggi generici in figure iconiche grazie a una serie di corti animati che hanno dato loro anima e carattere: dal Barbaro instancabile e un po' sprovveduto, all'esuberante e carismatico Hog Rider con il suo inconfondibile grido di battaglia.

A guidare questo nuovo assalto creativo c'è Fletcher Moules, già regista di diversi corti animati del franchise e noto per il suo lavoro su Entergalactic e Agent Elvis. La scrittura è affidata a Ron Weiner, autore di serie cult come Futurama, 30 Rock e Silicon Valley.

L'animazione sarà curata dal colosso canadese ICON Creative Studio, la più grande realtà CG indipendente del Paese, forte di esperienze su titoli come Monsters at Work e Star Wars: Young Jedi Adventures. "Clash è stato un fenomeno globale per oltre un decennio - pieno di umorismo, azione e personaggi indimenticabili, perfetti per una serie animata", ha dichiarato John Derderian, vicepresidente delle serie animate Netflix. A fargli eco Curtis Lelash di Supercell: "Pensate a battaglie epiche, baffi impeccabili e quell'umorismo che i nostri giocatori conoscono e amano. Lo chiedevano da anni, ora possiamo dirlo: sta succedendo davvero!". Restano ancora top secret cast e data d'uscita, ma la battaglia è già cominciata.