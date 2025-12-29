Netflix, un suo anime originale verrà adattato in un manga prima ancora del debutto

Il prisma dell'amore, nuovo anime originale Netflix firmato da Yoko Kamio e prodotto da WIT Studio, arriverà a gennaio 2026. Ma a sorprendere è già il caso dietro a questo anime: la storia avrà infatti anche un adattamento manga su Shonen Jump+, anticipando persino l'uscita della serie animata.

Un progetto che unisce shōjo e shōnen sotto lo stesso tetto

L'annuncio è arrivato a novembre, cogliendo di sorpresa molti appassionati: Netflix ha presentato Il prisma dell'amore, un anime originale scritto da Yoko Kamio, una delle autrici più influenti del panorama shōjo, conosciuta per titoli come Boys Over Flowers, Cat Street e Matsuri Special. La serie, prodotta da WIT Studio, debutterà il 15 gennaio 2026 come Original Net Animation, ma non sarà l'unico formato a raccontarne la storia.

Secondo l'affidabile fonte @WSJ_manga, l'opera avrà infatti una trasposizione manga in uscita l'8 gennaio 2026, quindi una settimana prima della première animata. Il manga sarà una collaborazione tra Kamio e Maki Minami, autrice di Special A, e verrà pubblicato sia sull'app Shonen Jump+ sia su Manga Mee, piattaforma di Shueisha dedicata a shōjo e josei. Una scelta tutt'altro che casuale, che rivela la volontà dell'editore di intercettare un pubblico trasversale, superando le tradizionali barriere demografiche.

Dal punto di vista produttivo, l'anime può contare su un nome di peso alla regia: Kazuto Nakazawa, noto per il suo lavoro su Samurai Champloo, Terror in Resonance e B: The Beginning. WIT Studio, dal canto suo, continua a esplorare territori originali dopo il successo delle prime stagioni di Attack on Titan e progetti Netflix come Great Pretender e Moonrise, confermando una linea sempre più orientata alla sperimentazione narrativa.

Una storia d'arte, ambizione e sentimenti negli anni Novanta

Ambientato nei primi anni Novanta, Il prisma dell'amore segue il percorso di Lili Ichijouin, una giovane studentessa giapponese che si trasferisce all'estero per frequentare la prestigiosa Saint Thomas Art Academy. Il suo obiettivo è chiaro e gravoso allo stesso tempo: restare in cima alla classifica scolastica, unica condizione imposta dai genitori per permetterle di continuare a inseguire il sogno di diventare pittrice.

Nel suo percorso incontra Kit Church, studente talentuoso e riservato, noto tanto per le sue capacità artistiche quanto per il suo distacco emotivo. L'atteggiamento di Kit, completamente assorbito dalla pittura, diventa per Lili una fonte di ispirazione silenziosa: osservandolo, la ragazza trova nuova determinazione e una sincerità che la spinge a mettersi continuamente alla prova. Il loro rapporto cresce lentamente, costruendosi su un terreno comune fatto di arte, sacrificio e ricerca identitaria.

Il trailer diffuso insieme all'annuncio suggerisce che il cuore del conflitto non sarà solo interiore. La differenza di status sociale tra i due protagonisti introduce ostacoli concreti, trasformando la loro relazione in una sfida contro convenzioni e aspettative esterne. Il racconto procede con un ritmo misurato, lasciando spazio all'evoluzione emotiva dei personaggi e alla tensione tra ciò che il mondo chiede e ciò che si è disposti a diventare.

La serie sarà composta da 20 episodi, anche se non è ancora chiaro se la storia troverà una chiusura completa nella prima stagione o se resterà aperta a sviluppi futuri. Una cosa, però, è già evidente: Il prisma dell'amore non nasce come un semplice anime, ma come un progetto pensato per rifrangersi in più forme, proprio come suggerisce il suo titolo.