Netflix e l’amore turbolento di Frida Kahlo e Diego Rivera: in arrivo una nuova serie sui due artisti

La storia d'amore tra Frida Kahlo e Diego Rivera arriverà presto sulla piattaforma streaming della N rossa, raccontando un legame passionale, artistico e spesso conflittuale che ha attraversato una delle epoche più intense della storia culturale del Messico.

Netflix sta sviluppando una nuova serie dedicata alla relazione tra Frida Kahlo e Diego Rivera. Il progetto esplorerà il loro amore tumultuoso, l'arte e il contesto politico del Messico del Novecento, con la regia di Patricia Riggen e Gabriel Ripstein.

Netflix prepara una serie sulla vita e sull'amore di Frida Kahlo e Diego Rivera

Netflix ha avviato lo sviluppo di una nuova serie dedicata a due delle figure più emblematiche dell'arte del Novecento: Frida Kahlo e Diego Rivera. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, racconterà la relazione intensa e spesso tumultuosa tra i due artisti messicani, esplorando non solo il loro legame sentimentale ma anche il contesto sociale e politico che ha influenzato la loro produzione artistica.

Alla regia della serie ci saranno Patricia Riggen, già nota per il lavoro su Tom Clancy's Jack Ryan, e Gabriel Ripstein, regista e produttore legato a titoli come Narcos e 600 Miles. La produzione sarà affidata a Mónica Lozano, figura di spicco del cinema messicano e produttrice di film come Amores Perros e Instructions Not Included. La sceneggiatura sarà guidata da María Renée Prudencio, attrice e autrice conosciuta per lavori come Los Adioses e Club Sandwich, che ricoprirà il ruolo di head writer del progetto.

La serie sarà basata sul romanzo della scrittrice francese Claire Berest, Rien n'est noir (tradotto come The Award-Winning Novel About the Colorful and Captivating Life of Frida Kahlo). Il libro propone uno sguardo romanzato ma documentato sulla vita della pittrice, soffermandosi in particolare sulla sua relazione con Rivera.

Secondo Carolina Leconte, vicepresidente dei contenuti di Netflix Messico, l'ambizione del progetto è molto chiara: "L'ambizione di questo progetto è senza precedenti. Vogliamo mostrare una Frida reale - una Frida che sembra uscire dallo schermo e prenderti per mano per vivere la sua storia insieme a lei, in uno dei periodi più significativi del nostro paese."

Leconte ha anche sottolineato come la serie cercherà di raccontare il Messico di quegli anni attraverso la prospettiva dei due artisti. "È una proposta audace che ci porta negli spazi più intimi di due figure che pensiamo di conoscere, ma la cui vera storia non abbiamo ancora avuto il coraggio di affrontare direttamente."

Un amore complesso e una nuova stagione per la produzione Netflix in Messico

Il cuore narrativo della serie ruoterà attorno a due elementi principali: la relazione tra Frida Kahlo e Diego Rivera e la loro vita artistica condivisa. Il progetto cercherà di umanizzare due figure spesso trasformate in simboli, mostrando non solo il loro talento ma anche le fragilità, i conflitti e le contraddizioni che hanno caratterizzato la loro storia.

Il regista Gabriel Ripstein ha spiegato che uno degli obiettivi principali della serie sarà evitare un racconto troppo prevedibile. "Non vogliamo ripetere ciò che tutti sanno già su Frida e Diego. Ci interessa davvero umanizzarli, con la loro genialità ma anche con i loro lati peggiori."

Ripstein descrive la serie come una narrazione audace e contemporanea: "La storia è costruita su due assi fondamentali: la loro relazione amorosa complessa e la loro vita artistica condivisa. Il linguaggio cinematografico sarà moderno, trasgressivo e pensato per connettere queste figure con il pubblico di oggi."

Anche Patricia Riggen ha espresso un forte legame personale con il progetto. Tornare a lavorare in Messico dopo anni trascorsi a dirigere produzioni internazionali rappresenta per lei un passaggio significativo. "Tornare a girare in Messico dopo tanti anni all'estero ha un significato profondo per me, e non potrei immaginare un progetto migliore per farlo."

Riggen ha aggiunto di aver sempre ammirato la pittrice: "Sono fan di Frida fin da quando ero bambina: del suo coraggio e del modo in cui trasformava il dolore in forza. Voglio raccontare la sua relazione con Diego da una prospettiva femminile e messicana, ma anche con uno sguardo globale."

Il progetto si inserisce inoltre in una fase di grande espansione delle produzioni Netflix in Messico. La piattaforma ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari nel paese nei prossimi quattro anni, mentre il governo messicano ha introdotto nuovi incentivi fiscali per sostenere la produzione cinematografica e televisiva. Tra i progetti recenti e in sviluppo figurano serie come Las muertas, Love 9 to 5, Mal de amores e Santita, oltre a nuovi film e documentari dedicati a figure della cultura latinoamericana.

In questo contesto, la serie su Frida Kahlo e Diego Rivera si propone come uno dei titoli più ambiziosi: un racconto che intreccia arte, politica e passione, riportando sullo schermo una delle relazioni più iconiche e tormentate della storia culturale del Novecento.