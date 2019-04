Netflix vorrebbe ottenere la sua prima sala cinematografica acquistando l'Egyptian Theatre

Netflix vorrebbe entrare in possesso del famoso Egyptian Theatre, potendo così utilizzare una sala cinematografica per proiettare i propri progetti.

Netflix sembra intenzionata ad acquistare la sua prima sala cinematografica, avendo iniziato le trattative per entrare in possesso dell'Egyptian Theatre di Hollywood.

La struttura, attualmente gestita da American Cinematheque dovrebbe proporre una programmazione legata alla piattaforma di streaming durante la settimana, mentre nel weekend dare spazio a incontri, proiezioni e festival.

Se si raggiungesse l'accordo, Netflix avrebbe quindi la possibilità di dare spazio alle première e alla distribuzione nei cinema dei film che puntano a ottenere importanti riconoscimenti, rispettando le regole previste dai più prestigiosi premi cinematografici, e ampliare la propria attività per ora limitata a una piccola sala situata nel quartier generale della società a Hollywood.

Netflix, aprile 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

L'Egyptian Theatre è stato aperto nel 1922 da Sid Grauman ed è situato in Hollywood Boulevard, dove la sala riesce a farsi notare grazie al suo stile architettonico ispirato all'antico Egitto. Nel 1992 la struttura è poi stata acquistata dall'American Cinematheque al prezzo simbolico di 1 dollaro a fronte dell'impegno a restaurare lo storico edificio con lo scopo di riaprirlo per dare spazio alla programmazione dell'organizzazione. Nel 1998 i lavori sono stati ultimati dopo un costo di circa 12.8 milioni di dollari. Ted Sarandos è nel consiglio di amministrazione dell'organizzazione, ma non sembra sia coinvolto attivamente nelle negoziazioni.