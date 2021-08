Nestflix, la piattaforma streaming per i film che non esistono (ma che conoscete) vi conquisterà

Nestflix con la s. Esatto. Non sarà il nome più originale in circolazione, ma hey, il divertimento non manca. Perché? Perché stiamo parlando di una (finta) piattaforma streaming per (finti) film e serie tv. Ma che vuol dire?

Avete presente quei titoli che i protagonisti dei vostri film o delle vostre serie tv preferite guardano in televisione o al cinema? Magari il film che guarda sempre Kevin McCallister nel periodo di Natale, Angels With Filthy Souls, o la serie animata che tanto piace ai Simpson, Grattachecca e Fichetto?

Ecco, adesso potrete trovarli tutti riuniti su un'unica piattaforma.

La premessa di base del progetto è infatti, come riporta anche The Verge, "e se tutti i finti film o serie tv che si vedono in veri film e serie tv fossero tutti su una stessa piattaforma?".

Ovviamente, non aspettatevi di trovare 90 minuti di pellicola o 10 stagioni di una serie cliccandoci sopra: si parla di prodotti che non sono mai stati veramente realizzati - ci sono addirittura dei divertenti sequel immaginari per Will Hunting (Good Will Hunting 2 - Hunting Season) e Forrest Gump (Forrest Gump 2 - Gump Again), oppure i film d'azione di Lucas Lee, il personaggio di Chris Evans in Scott Pilgrim vs. The World -, quindi si tratta più che altro di un catalogo immaginario con indformazioni immaginarie che però è comunque uno spasso da consultare (trovate addirittura un elenco del cast e dei fotogrammi provenienti da ognuno).

Anche se, come sostiene la creatrice Lynn Fisher, è praticamente "una wiki a cui piace fare cosplay".