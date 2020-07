Nessuno mi può giudicare: stasera su Rai1 il film con Paola Cortellesi

Paola Cortellesi e Raoul Bova protagonisti, stasera su Rai1 alle 21:25, con Nessuno mi può giudicare, commedia diretta da Massimiliano Bruno, qui al suo esordio da regista sul grande schermo, noto come il Nando Martellone di Boris.

Alice ha 35 anni, un marito imprenditore e un figlio, Filippo, di 9 anni. Donna superficiale, antipatica e classista, vive in una bella villetta a Roma nord che gestisce con tre domestici extra-comunitari. La sua è un'esistenza dorata, senza alcun problema. Tutto ciò fino alla morte di suo marito. Alice, infatti, eredita un grosso debito da saldare e rimane sul lastrico. Sarà quindi costretta ad abbandonare la sua casa e i suoi agi per trasferirsi in periferia, ma soprattutto dovrà trovare un modo per guadagnare nel più breve tempo possibile il denaro necessario a garantire a se stessa e a Filippo un tenore di vita adeguato...

Nastro d'argento a Paola Cortellesi come migliore attrice protagonista, Nessuno mi può giudicare nel 2011 ha vinto anche il Nastro d'argento come migliore commedia battendo Benvenuti al Sud e Che bella giornata.