Neon Genesis Evangelion: su Pornhub c'è il vecchio adattamento italiano!

Godete pure del Neon Genesis Evangelion che più vi piace su Pornhub: le puntate con il vecchio adattamento italiano della serie anime, facendo seguito alle polemiche generate dal nuovo adattamento Netflix, ora si trovano sul portale a luci rosse.

Il benefattore sensibile alle lamentele ha caricato sul sito per adulti al momento solo i primi episodi di Neon Genesis Evangelion, con la promessa di inserirle tutte e 26. Il problema, come saprà ormai anche chi non conosceva la serie creata da Hideaki Anno prima di questo polverone, è che l'adattamento dei dialoghi proposto da Netflix, con la supervisione di Gualtiero Cannarsi, è parso a moltissimi utenti sconclusionato e anacronistico. Ha suscitato grande ironia, per esempio, il passaggio da "angeli" - i mostri che cercano di distruggere la Terra - ad "apostoli" nella nuova versione, sull'uso del sostantivo "recalcitranza" è intervenuta addirittura l'enciclopedia Treccani. Questo, insomma, per dire che a tutti il vecchio doppiaggio proposto dalla Dynit (a cui pure aveva lavorato Cannarsi ma con minore potere decisionale) nel 1997 era apparso di gran lunga migliore.

Neon Genesis Evangelion: la petizione per chiedere a Netflix di rimettere il doppiaggio originale della serie

E ora quella versione, con quell'adattamento, si trova, in maniera completamente gratuita, su Pornhub. Che sta diventando una vera e propria piattaforma per la libera circolazione di certi prodotti culturali: ricordate cosa era successo a dicembre, tanto per citare un esempio? Uno streamer aveva deciso di fare un regalo di Natale a tutti i fan di Dragon Ball, condividendo sempre su Pornhub il film Dragon Ball Super: Broly - Il Film, appena uscito in Giappone.