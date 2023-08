Neon Genesis Evangelion: l’action figure dell’Eva-01 è in offerta su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile una splendida action figure (non ufficiale) direttamente dal mondo di Neon Genesis Evangelion. Potete trovarla, sul sito, a 39,99€. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Grande 22 x 22 x 10 cm e con un peso di 350 grammi, la figure dell'Eva-01, da Neon Genesis Evangelion, è assolutamente immancabile per ogni fan dell'anime sceneggiato e diretto da Hideaki Anno. Curata al dettaglio, questa statuina ricostruisce alla perfezione l'estetica di un "mecha" che ha fatto sognare tantissimi appassionati, dando anche loro molto su cui riflettere.

Non lasciatevi scappare la chance di recuperare una statuina del genere dal mondo di Neon Genesis Evangelion. La cura generale, anche in termini cromatici, ne fanno un must buy per gli appassionati di tutte le età.