Nella Scatola Nera, la nuova serie crime in streaming su Prime Video

In streaming in esclusiva su Amazon Prime Video da oggi Nella scatola nera, un thriller a 8 voci, una storia indipendente con più attori e più location!

Nella scatola nera, la nuova avvincente serie crime diretta da Elia Castangia e prodotta da Roberto Bosatra per ZEN Europe, sbarca su Amazon Prime Video da partei da oggi in esclusiva.

In un casale di campagna vengono rinvenuti un cadavere e un corpo in fin di vita. Sono due membri di una compagnia teatrale che ha provato in quel luogo isolato fino a poche ore prima. Incidente o omicidio? L'indagine della polizia si scontra con le diverse verità proposte dagli altri attori, tutti al contempo testimoni e potenziali colpevoli. Chi di loro mente? E perché? Prendendo spunto dal finale della comedy-crime di successo Scatola nera, uscita esattamente un anno fa sempre su Amazon Prime Video, questa nuova produzione è un vero esperimento di storytelling che vira la narrazione verso nuovi luoghi, fisici e psichici, nuovi intrecci e nuovi misteri, presentando una trama indipendente e originale rispetto al predecessore e nuovi ingressi nel cast, fra cui Clara Terranova nei panni dell'ispettrice Matilde Di Malta e le guest star Alessandro Besentini e Francesco Villa (Ale e Franz).

Più attori, più location e un'estetica visiva di maggior qualità - grazie all'utilizzo di una Canon EOS C500 Mark II dotata di sensore Full Frame da 6K e ottiche Sumire Prime - caratterizzano Nella scatola nera, che propone una modalità di racconto "a 8 voci", una per protagonista: ognuno degli 8 episodi da 40' (10' più lungo rispetto alla prima stagione) mostra infatti gli 8 punti di vista differenti per ripercorrere i 18 giorni successivi alla tragedia. Ciascun episodio vive inoltre su due livelli temporali differenti: il flashback che ripercorre i giorni successivi al tragico evento e il presente in cui si svolgono gli interrogatori alla centrale.

Gli 8 protagonisti che raccontano l'intricata vicenda dal proprio punto di vista sono Tobia (Alessandro Betti), Marta (Marta Zoboli), Antonio (Antonio Ornano), Enzo (Enzo Paci), Valentina (Ilaria Serantoni), Chiara (Marial Bajma Riva) e Luca (Luca Cesa), salvato in extremis dall'avvelenamento da monossido di carbonio dopo un periodo in terapia intensiva e privo di memoria, e l'ispettrice Matilde Di Malta (Clara Terranova), impegnata a svelare le bugie e i segreti dei membri della compagnia teatrale. Tra le new entry del cast anche Pia Engleberth, Vincenzo Albano, Alessandro Baldi, Luca Klobas.

"Un anno fa la qualità del nostro lavoro aveva portato un colosso come Amazon Prime Video a scommettere su 'Scatola nera' - afferma Roberto Bosatra, founder e CEO di Zen Europe -. Dopo il successo di quel primo step, abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella qualitativa, sia in termini tecnici che di storytelling, per realizzare un prodotto che a quell'esperienza si legasse ma che potesse anche essere un capitolo nuovo e fruibile a tutti, anche a chi non aveva seguito il primo capitolo, oltre che dal respiro sempre più internazionale, pur forgiato da una matrice indipendente. Siamo felici di aver potuto realizzare 'Nella scatola nera', specie in tempi complicati come questi: siamo stati infatti fra i primi a tornare sul set dopo il primo lockdown'