Nella mano di Kong: il personaggio di Carlo Rambaldi al centro di mostra e una rassegna a Milano

Inaugurerà domenica 31 ottobre al MIC - Museo Interattivo del Cinema la mostra Nella mano di King Kong, un omaggio al maestro degli effetti visivi Carlo Rambaldi e a una delle sue più celebri creazioni. La mostra, organizzata da Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, debutterà nell'ambito del Festival Piccolo Grande Cinema e resterà in programma fino a martedì 9 gennaio 2022.

Jessica Lange in King Kong

Carlo Rambaldi, autore degli effetti animatronici che diedero vita al gorilla gigante, fece trionfare l'Italia agli Oscar vincendo la statuetta per i migliori effetti speciali nel 1976 con King Kong di John Guillermin. Il film fu un vero e proprio successo mondiale: da allora King Kong fu destinato ad entrare nel mito.

La mostra, nata dalla collaborazione tra la Cineteca Milano e la famiglia Rambaldi, in particolare i figli Daniela e Victor (presenti alla mostra sabato 6 novembre), intende onorare la memoria di un padre e celebrare quella del maestro, uno dei più grandi talenti del cinema italiano nel mondo. Per la prima volta saranno esposti materiali della collezione privata di Rambaldi, tra cui acquarelli e bozzetti originali del processo creativo del maestro, ma anche oggetti e diapositive per un percorso unico.

Pezzo forte della mostra sarà la mano gigante di King Kong (dalle dimensioni di 6x2 mt), capolavoro insuperato di effetti speciali, per la prima volta esposta a Milano. Ad impreziosire la mostra, ci sarà anche un ricco programma di proiezioni, con 33 film tutti liberamente ispirati a King Kong, per ripercorrerne la fortuna cinematografica: oltre al grande kolossal del 1976, saranno anche presentati film muti restaurati con musica dal vivo, grandi classici e film di animazione dedicati ai più piccoli. Alcune delle proiezioni saranno accompagnate da incontri con professionisti del settore e membri della Fondazione Rambaldi. Parallelamente sul sito www.cinetecamilano.it sarà disponibile una selezione dei film in programma oltre ad alcuni filmati dell'Archivio Rambaldi.

La mostra non vuole solo celebrare il Maestro Rambaldi, ma anche cercare di coinvolgere un pubblico trasversale e intergenerazionale rendendolo partecipe di un'esperienza attiva nella suggestiva location del Museo Interattivo del Cinema, grazie anche a momenti di gioco e quiz, laboratori e concorsi per bambini...

Le ragioni della mostra

La mano di King Kong è un reperto cinematografico storico che ci racconta di un cinema pensato in grande, un cinema delle possibilità, dei sogni, capace di entrare nella memoria. Attraverso la figura di King Kong, mostro cinematografico che sopravvive nell'immaginario grazie alle sue contrapposizioni, alla sua paura, alla sua grazia, alla sua forza e alla sua tenerezza, l'intento della mostra è quello di dimostrare come il cinema possa continuare a stupire ed affascinare anche le nuove generazioni.

Mostri giganti! da King Kong a Godzilla, 10 creature che hanno invaso il grande schermo

Gli oggetti esposti

L'elemento centrale della mostra è la mano di King Kong, unica parte del gorilla originale sopravvissuta al tempo. Inoltre, grazie all'unione delle tecnologie del Museo Interattivo del Cinema come monitoraggio vr e game e dei documenti originali di Carlo Rambaldi, lo spettatore sarà catapultato negli anni '70, in un viaggio attraverso i momenti topici della creazione di King Kong. Il percorso, infatti, prevede: 15 dipinti originali realizzati dallo stesso Rambaldi tra il 1974 e il 1981 mentre si documentava sulle forme e sulle movenze delle scimmie; la cassa costruita da Rambaldi contenente gli attrezzi di lavoro; la sedia personale dell'ingegnere che si portava sul set; 100 progetti tutti disegnati a mano di King Kong esibito su un'installazione di 20 schermi per approfondire il processo creativo del Maestro; e delle diapositive inedite scattate da Rambaldi stesso durante le prime realizzazioni del gorilla. Molto ricca anche la sezione video, tramite una serie di schermi disseminati lungo il percorso della mostra che proietteranno video a tema, oltre ad un video storico in cui Rambaldi racconta della mano di King Kong. Il pubblico potrà inoltre divertirsi con il videogioco arcade di Donkey Kong, e cimentarsi nell'esperienza di "doppiatori per un giorno" di alcune sequenze del film che saranno condivisibili sui social. Infine, ci saranno 4 VR di grandissimo impatto a tema "il mondo delle scimmie e King Kong".

Per informazioni: www.cinetecamilano.it.