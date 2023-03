Nel tempio degli uomini talpa: Robert Kirkman di The Walking Dead produrrà il remake

Come rivelato da Deadline, Robert Kirkman, autore di The Walking Dead, produrrà un remake di Nel tempio degli uomini talpa, classico della fantascienza del 1956 diretto all'epoca da Virgil W. Vogel.

Nella nuova versione della storia, che sarà scritta da Chris Winterbauer, una donna si reca in una città nascosta da una cospirazione per salvare i suoi nipoti dal padre. Per farlo, deve combattere l'inferno nei tunnel sotterranei dove risiede il Popolo delle Talpe.

Nell'originale del 1956, gli archeologi si imbattevano nella tana sotterranea di una razza di abitanti delle tenebre che possono vedere in condizioni di scarsa illuminazione e non hanno pigmentazione dopo essere stati lontani dalla luce per moltissimo tempo. Il sommo sacerdote che governa il piccolo gruppo di talpe veniva quindi minacciato dai nuovi arrivati e per questo li vuole morti.

Come detto, il film sarà prodotto dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e da Dave Alpert della Skybound. Holly Goline, Jay Polidoro e Matt Reilly, dirigenti della Universal, sono i supervisori dello studio.

Kirkman è attualmente al lavoro sulla Stagione 2 di Invincible, serie d'animazione Prime Video tratta dall'omonimo fumetto. Il debutto è previsto entro l'anno.