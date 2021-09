Neill Blomkamp commenta duramente le parole di Denis Villeneuve contro la Marvel

Neill Blomkamp ha commentato le dichiarazioni di Denis Villeneuve contro la Marvel, rilasciate durante un'intervista concessa a El Mundo.

Il regista di Dune ha infatti sostenuto che i film tratti dai fumetti siano un "copia e incolla di altri film", parole che non sono state particolarmente apprezzate da molti tra i suoi fan e colleghi.

Dopo aver condiviso un articolo sulle dichiarazioni di Denis Villeneuve, Neill Blomkamp ha semplicemenete dichiarato: "Che f***uto coglione", suscitando commenti molto divisi tra i suoi follower.

Le dichiarazioni di Villeneuve si inseriscono nella scia delle parole negative rivolte al mondo Marvel da altri protagonisti del mondo del cinema come Martin Scorsese che, durante la promozione di The Irishman, aveva dichiarato parlando dei cinecomic: "Non li guardo. Ci ho provato, sai? Ma non sono cinema. Sinceramente, la cosa a cui mi fanno pensare - pur ammettendo quanto bene sono fatti e come gli attori riescano comunque a tirarne fuori il meglio possibile - sono i parchi a tema. Quei film non sono un cinema fatto da esseri umani che provano a trasmettere emozioni ed esperienze psicologiche ad altri esseri umani".

