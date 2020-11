Nei panni di una principessa: ci risiamo!, il trailer della commedia Netflix

Vanessa Hudgens è la protagonista di Nei panni di una principessa: ci risiamo!, sequel della commedia natalizia prodotta per Netflix, ecco il trailer!

Nei panni di una principessa: Ci risiamo! è il sequel della divertente commedia natalizia prodotta da Netflix con star Vanessa Hudgens, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel filmato si ricorda come la giovane di nobili origini abbia incontrato la ragazza e, dopo essersi scambiate, la loro vita sia cambiata. Nel film la protagonista torna a coinvolgere l'amico Kevin, che si è lasciato con la duchessa, ora avvicinatasi a un aristocratico. Stacy propone così di scambiarsi nuovamente, ritrovandosi poi alle prese con una cugina bionda che causa caos.

Il film Nei panni di una principessa, ci risiamo!, con star Vanessa Hudgens alle prese con tre ruoli, arriverà il 19 novembre in streaming.

La sinossi ufficiale anticipa: "Riusciranno Stacy e Margaret a scambiarsi DI NUOVO per permettere a Margaret di passare più tempo con Kevin, subito prima dell'incoronazione? Oppure Fiona, la nuova sosia festaiola, finirà per stravolgere i loro piani?".

Nel cast ci sono anche Sam Palladio nel ruolo del Principe Edward, Nick Sagar che sarà Kevin Richards, Mark Fleischmann nel ruolo di Frank DeLuca, Suanne Braun nei panni della signora Donatelli e Lachlan Nieboer che sarà Antonio Rossi.