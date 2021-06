Addio a Ned Beatty, morto l'attore di Quinto potere e Un tranquillo weekend di paura

Attore amato e volto molto noto per la partecipazione a cult come Quinto potere, Un tranquillo weekend di paura e Superman, Ned Beatty è morto all'età di 83 anni il 13 giugno 2021.

Una foto di Ned Beatty

"Ned è deceduto per cause naturali domenica mattina, circondato dalla famiglia", ha scritto la manager di Beatty, Deborah Miller, in un comunicato diffuso da TheWrap. "La sua famiglia ha deciso di tenere i dettagli privati. Ned era un talento iconico e un caro amico. Mancherà a tutti noi."

Nato a Louisville, Kentucky nel 1937, Ned Beatty ha iniziato a recitare nel teatro regionale del sud negli anni '60 prima di fare il suo debutto cinematografico nel film di John Boorman del 1972 Un tranquillo week-end di paura, dove interpreta un uomo d'affari di Atlanta che si imbarca in un viaggio in canoa con tre amici che presto si trasformerà in un incubo.

Quel memorabile debutto a fianco di Burt Reynolds e Jon Voight lanciò la carriera di Beatty a Hollywood. L'attore è apparso in decine di film e programmi TV nei suoi oltre 50 anni come attore, imponendosi come caratterista capace di rubare la scena.

Nel 1976 Ned Beatty conquistò una nomination all'Oscar nomination come non protagonista per Quinto potere, dove interpreta il breve, ma memorabile ruolo di un TV network executive che pronuncia un celebre discorso al sempre più sconvolto conduttore tv Peter Finch, sostenendo che il controllo corporativo dell'umanità sarebbe una buona cosa. Due anni dopo, Ned Beatty affianca Gene Hackman e Christopher Reeve in Superman nei panni del servitore di Luthor, Otis, dando vita a una performance sottilmente divertente e memorabile che ha trasformato il dramma del supereroe in quasi una commedia. La sua ultima apparizione risale al 2021, nella commedia L'amore in valigia.