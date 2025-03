Ne vedremo delle belle: gli ospiti della seconda puntata del talent-show di Carlo Conti

Carlo Conti sabato 22 marzo ha presentato la prima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo show-talent in onda su Rai 1. Il programma tornerà sabato prossimo con un nuovo appuntamento e, grazie alle anticipazioni di TVBlog, sono già noti i nomi dei due ospiti che interagiranno con le dieci primedonne dello spettacolo italiano in gara.

Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe si sono cimentate in diverse prove, tra cui un'intervista a Massimo Ceccherini. L'attore ha risposto alle domande delle due showgirl in competizione, nello specifico Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino.

Gli ospiti della prossima puntata: Maurizio Battista e i Coma_Cose

Nella prossima puntata, due concorrenti dovranno intervistare il comico romano, ospite della serata. Maurizio Battista sarà protagonista di questo nuovo appuntamento dello show, che si prepara a sfidare nuovamente Amici di Maria De Filippi. Ma non sarà l'unico ospite: reduci da Sanremo 2025, sul palco di Rai 1 torneranno i Coma_Cose, che presumibilmente presenteranno Cuoricini, terzo estratto dall'album Vita fusa.

La scorsa settimana il gioco ha premiato Pamela Prati, che ha concluso la puntata in testa alla classifica con 27 punti. A seguire, a pari merito, Adriana Volpe e Laura Freddi con 19 punti. Fanalino di coda della serata è stata Patrizia Pellegrino, che ha ottenuto solo 4 punti dalla giuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, e dalle sue colleghe.

Non sono mancate le polemiche. In particolare, Valeria Marini, dopo aver scoperto di essere stata piazzata al settimo posto in classifica, ha dichiarato: "Sono molto delusa. Sono rimasta male perché ogni volta faccio sempre la figura di Cenerentola. Spero di avere modo di farmi valere e recuperare. Sono contenta per Pamela che è prima".