Naza è il terzo documentario più visto di sempre nei cinema italiani

Naza continua a dominare il box office italiano e raggiunge un nuovo traguardo storico: il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor diventa il terzo documentario più visto di sempre nelle sale italiane.

Il successo di Naza nelle sale cinematografiche italiane non accenna a fermarsi. Il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, tra gli autori di No Other Land, continua a conquistare il pubblico e raggiunge un risultato particolarmente significativo nella storia del cinema documentario in Italia.

Naza continua a dominare il box office italiano

Secondo i dati Cinetel, anche questa settimana Naza è il film che ha incassato di più in Italia. Il documentario ha raccolto 222.465 euro, confermandosi ancora una volta al primo posto del box office italiano. La pellicola, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, ha raggiunto nel nostro Paese un incasso complessivo di 3.662.304 euro dal 28 settembre, data del suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane.

Un risultato particolarmente importante per un documentario, soprattutto considerando che Naza è riuscito a imporsi nella classifica generale degli incassi contro produzioni di grande richiamo internazionale. Con questo risultato, il film di Yuval Abraham e Rachel Szor è diventato il terzo documentario più visto di sempre nei cinema italiani, entrando così in una classifica storica per il genere.

Una scena tratta da Naza

Il successo è ancora più significativo considerando che l'uscita di Naza era stata inizialmente pensata come un evento cinematografico. La forte risposta del pubblico ha però portato a un prolungamento della programmazione nelle sale, permettendo al documentario di continuare la propria corsa al box office.

Naza supera anche Avengers: Endgame Extra

Il risultato raggiunto da Naza assume ancora più rilevanza se si considera il confronto con Avengers: Endgame Extra, riedizione speciale del celebre film dei Marvel Studios, tornato nelle sale cinematografiche italiane con contenuti aggiuntivi in attesa dell'uscita di Avengers: Doomsday.

La pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, arrivata nelle sale italiane il 24 settembre 2026, ha raggiunto un incasso complessivo di 3.424.182 euro.

La classifica degli incassi della settimana

Alle spalle di Naza, la classifica degli incassi della settimana vede Verity al secondo posto con 89.944 euro. Il thriller è diretto da Michael Showalter e vede nel cast Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Terzo posto per Digger, diretto da Alejandro González Iñárritu e interpretato da Tom Cruise, che ha raccolto 80.685 euro. Al quarto posto troviamo Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio, diretto da David Ayer e con Brad Pitt protagonista, che ha incassato 78.365 euro.

Quinta posizione per Queen Budapest, il film dedicato allo storico concerto dei Queen del 1986, con un incasso di 44.586 euro. Al sesto posto si trova Avengers: Endgame Extra che nella settimana ha raccolto 39.864 euro, mentre al settimo posto troviamo Resident Evil, diretto da Zach Cregger, con 39.659 euro.

Ottava posizione per The Bibi Files, il documentario diretto da Alexis Bloom. Al nono posto troviamo La città dei vivi, diretto da Edoardo Gabbriellini, con 23.860 euro. Chiude la top ten The Invite - Il piacere è tutto nostro.

Il successo di Naza dopo la Mostra di Venezia

Al centro di Naza ci sono temi estremamente delicati e controversi. Il documentario affronta infatti la questione del conflitto israelo-palestinese attraverso testimonianze e materiali che cercano di ricostruire dinamiche e responsabilità legate al sistema militare e di intelligence israeliano. Il titolo Naza è l'acronimo utilizzato dall'esercito israeliano e dall'intelligence per quantificare e indicare i "danni collaterali", ovvero i civili palestinesi uccisi insieme ai bersagli di Hamas.

Il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha attirato immediatamente l'attenzione del pubblico e della stampa, vincendo il Premio Speciale della Giuria all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.