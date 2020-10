Naya Rivera: suo figlio balla come lei sulle note di Michael Jackson (VIDEO)

L'ex marito di Naya Rivera ha condiviso un video in cui suo figlio Josey, che era con lei sulla barca il giorno della scomparsa, balla sulle note di Michael Jackson, proprio come amava fare la giovane attrice di Glee.

Era da poco iniziato il mese di luglio quando milioni di persone nel mondo rimanevano con il fiato sospeso a seguito della notizia della scomparsa di Naya Rivera nel lago Piru. Pochi giorni dopo, il corpo dell'attrice 33enne è stato ritrovato ed in tantissimi hanno inondato i social con messaggi d'addio ricchi di amore dedicati all'interprete di Glee.

A distanza di quasi quattro mesi dalla tragedia, abbiamo la possibilità di vedere suo figlio Josey mentre si diverte spensierato di fronte agli occhi di suo padre. Il video, condiviso nelle storie di Ryan Dorsey, ritrae il bimbo mentre balla ripete le movenze di Michael Jackson che guarda sullo schermo senza distogliere gli occhi. A giudicare da come si muove, risulta facile pensare che Josey abbia tutte le capacità di ripercorrere le orme di Naya Rivera.

Nel primo video che i suoi followers hanno avuto la possibilità di vedere, Josey ha mostrato i passi di danza del bambino al ritmo di Smooth Criminal, scrivendo semplicemente "La scorsa notte". La seconda clip mostrava un energico Josey che continuava a ballare in soggiorno, questa volta con They Don't Care About Us in sottofondo. Ad un certo punto durante la sua performance di ballo, Josey è caduto all'indietro ma si è rialzato rapidamente per continuare la sua esibizione, lasciando emergere tutta l'energia e la tenacia che caratterizzavano anche la sua mamma. Ricordiamo che la stessa Naya Rivera, in una delle scene di Glee più amate, ballava proprio sulle note di Smooth Criminal di Michael Jackson.

Da quando Naya è morta, la sua famiglia ha sempre dato tutto il proprio sostegno a Dorsey per crescere al meglio il bambino, in particolare la sorella di Rivera, Nickayla, che ora vive con suo nipote ed il suo ex cognato. Da ciò che è emerso negli ultimi mesi, tutti vogliono semplicemente che il piccolo Josey cresca in serenità. "Tutti sono ancora molto arrabbiati per quanto accaduto, ma hanno lo stesso obiettivo, ovvero quello di dare al bambino la miglior vita possibile" ha dichiarato una fonte a People, aggiungendo: "Vogliono essere forti per Josey. Ha bisogno di concentrarsi su quelle cose che fanno i normali bambini di 5 anni, tipo imparare a leggere. Questo è l'unico obiettivo di Ryan e Nickayla: vogliono che cresca circondato ogni giorno dall'amore di persone che ci tengono davvero a lui".