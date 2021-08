Nautilus: Disney+ annuncia la serie ispirata a 20.000 leghe sotto i mari

Disney+ ha annunciato la produzione di Nautilus, una nuova serie live-action in dieci episodi che proporrà un nuovo approccio alla classica storia di 20.000 leghe sotto i mari.

Il progetto sarà prodotto dalla casa di produzione britannica Moonriver TV e da Seven Stories.

Il progetto ispirato a 20000 leghe sotto i mari, uno dei classici firmati da Jules Verne, racconterà le origini del Capitano Nemo e del suo sottomarino, il Nautilus. Il personaggio sarà un principe indiano privato dei suoi diritti e allontanato dalla famiglia, diventato un prigioniero della Compagnia delle Indie e un uomo determinato a vendicarsi delle forze che lo hanno privato di ogni cosa. Nemo parte quindi con il suo bizzarro equipaggio a bordo della sua imbarcazione, combattendo contro nemici e scoprendo i magici mondi sotto la superficie dell'acqua.

Nautilus sarà scritta e prodotta da James Domer e tra i produttori ci sarà anche Johanna Devereaux che ha dichiarato: "La storia di Jules Verne è un classico molto amato in tutto il mondo. Si tratta di un privilegio poter portare il Nautilus e il suo equipaggio di nuovo in vita in un modo così coraggioso ed eccitante". Le riprese inizieranno all'inizio del 2022 e la serie viene descritta come spettacolare, piena d'azione e molto divertente.