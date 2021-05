Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund protagonisti di The Bride, ispirato alla storia di Dracula

Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund saranno i protagonisti di The Bride, un film di genere horror-thriller che verrà prodotto da Screen Gems. alla regia del progetto, ispirato alla storia di Dracula, ci sarà Jessica M. Thompson.

Fast & Furious 8: Nathalie Emmanuel in una scena del film

The Bride è stato scritto da Blair Butler, che ha firmato anche il pitch originale presentato ai produttori, mentre Thompson ha compiuto delle revisioni sulla sceneggiatura.

Il film è ambientato nel presente e racconta la storia di una giovane donna, parte affidata a Nathalie Emmanuel, che si ritrova coinvolta nel corteggiamento da parte di un uomo misterioso, rendendosi conto solo in un secondo momento di essere coinvolta in una cospirazione.

The Bride dovrebbe essere il primo capitolo di un franchise e le riprese inizieranno alla fine dell'estate.

Nathalie Emmanuel, conosciuta dal pubblico internazionale per il ruolo di Missandei in Il Trono di Spade, prossimamente sarà sugli schermi con Fast & Furious 9 e Army of Thieves. Garrett Hedlund è invece stato recentemente tra gli interpreti di The United States vs. Billie Holiday e Triple Frontier.