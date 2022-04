Natasha Lyonne svela il bizzarro retroscena su Marlon Brando e Scary Movie 2

Natasha Lyonne ha rivelato che Marlon Brando le ha toccato il seno in una scena mai vista di Scary Movie 2, prima di abbandonare la pellicola a causa di una serie di problemi di salute.

Natasha Lyonne ha rivelato a Entertainment Weekly di possedere un video in cui Marlon Brando le tocca il seno sul set di Scary Movie 2 in quella che fu una delle sue ultime performance: si tratta della scena di apertura del sequel della commedia horror in cui Natasha interpreta una giovane ragazza posseduta da un demone.

Durante la scena, che è una parodia de L'esorcista, due sacerdoti interpretati da James Woods e Andy Richter cercano di esorcizzare il demone senza riuscirci. A un certo punto, padre McFeely (Woods) flirta con la ragazza indemoniata per poi compiere un atto sessuale con lei.

Intervistata da Entertainment Weekly, Lyonne ha detto che Brando era originariamente stato scelto per interpretare il ruolo del sacerdote e che ha girato alcune scene con lei prima di abbandonare il progetto: "Ho una copia in VHS in cui Marlon Brando, che all'epoca usava una bombola di ossigeno, recita mentre mi tocca il seno... la scena era nella sceneggiatura."

Natasha Lyonne ha concluso l'intervista dicendo che Brando dovette ritirarsi per motivi di salute; il leggendario attore e protagonista de "Il padrino" è morto all'età di 80 anni nel 2004, per difficoltà respiratorie e cardiache, tre anni dopo la premiere di Scary Movie 2 e Lyonne ha rivelato che in effetti è stato "un po' strano" sostituire Marlon con Woods.