“Ho un linfoma di Hodgkin”: Natalia Paragoni confessa il dramma dopo la nascita di Beatrice

Natalia Paragoni ha raccontato sui social di aver scoperto un linfoma di Hodgkin dopo la nascita della secondogenita Beatrice. L'influencer ha già iniziato la chemioterapia e parla di paura, forza e famiglia.

Natalia Paragoni è una delle creator più seguite e apprezzate dal pubblico dei social. La sua popolarità nasce anche grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice e ha conosciuto quello che oggi è il suo compagno. Nelle ultime ore Natalia ha raccontato che all'ottavo mese della sua seconda gravidanza le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin.

Durante il percorso televisivo ha incontrato Andrea Zelletta, ex tronista del programma di Uomini e Donne. La loro relazione è cresciuta lontano dalle telecamere ed è oggi considerata una delle coppie più solide nate nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Oggi Natalia Paragoni ha condiviso sui social una notizia molto delicata: la scoperta di un tumore, nello specifico il linfoma di Hodgkin. Il messaggio ha immediatamente colpito fan e follower, che hanno riempito i suoi profili di messaggi di affetto e sostegno.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Attraverso Instagram, Natalia ha raccontato di aver iniziato il percorso di chemioterapia dopo la nascita della seconda figlia. Nel suo lungo messaggio ha parlato di un periodo complesso, segnato da paura e difficoltà, ma anche dalla forza ricevuta dalla sua famiglia: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo"

La creator ha sottolineato più volte il sostegno ricevuto da Andrea, dai genitori e dagli amici più stretti, oltre alla forza trasmessa dalle sue figlie. Anche Andrea Zelletta ha voluto condividere un messaggio di supporto, raccontando la difficoltà del momento ma anche la determinazione nell'affrontarlo insieme. Nel suo intervento ha sottolineato la forza della compagna e la volontà di restarle accanto passo dopo passo, senza mai lasciarla sola.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono genitori di due bambine: Ginevra, nata nel luglio 2023, e la secondogenita Beatrice, arrivata da poche settimane. La coppia ha raccontato come proprio le figlie rappresentino una fonte fondamentale di energia e motivazione in questo momento difficile, diventando il simbolo della loro determinazione ad affrontare insieme il percorso di cura.

Cos'è il linfoma di Hodgkin

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che colpisce i linfociti, cellule fondamentali per il sistema immunitario. Si manifesta spesso con ingrossamento dei linfonodi (collo, ascelle o inguine) e può essere accompagnato da sintomi come febbre, sudorazioni notturne e perdita di peso. Oggi, grazie ai progressi della medicina, è considerato uno dei tumori del sangue con le più alte possibilità di guarigione, soprattutto se diagnosticato precocemente e trattato con chemioterapia e, in alcuni casi, radioterapia.