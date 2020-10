Un Natale su Marte: Christian De Sica diventa fumetto per denunciare la situazione dei cinema

Un Natale su Marte dovrebbe essere il cinepanettone di questo 2020, che vedrà il ritorno della mitica coppia formata da Christian De Sica e Massimo Boldi, film che in queste ore il primo ha ricordato sui social con un post stile fumetto che denuncia la situazione attuale.

Poche ore fa, infatti, Christian De Sica ha pubblicato su Facebook un post, in cui egli stesso viene raffigurato come un fumetto in un simil poster di Un Natale su Marte, con l'attore che esprime la sua opinione sul Pianeta Terra, un'esplicita denuncia contro tutto quello che sta accadendo in questi mesi:

"Sono stanco della Terra. Queste persone. Sono stanco di essere catturato dal groviglio delle loro vite."

Un Natale su Marte sarà il secondo film dopo Amici come prima che riporterà sul grande schermo la coppia di attori, anche se al momento non si sa quando arriverà in sala, vista l'incertezza di questi giorni dovuta all'ennesima chiusura delle sale cinematografiche da parte del Governo italiano, annunciata con il nuovo DPCM di domenica scorsa. Il post di Christian De Sica, come quello pubblicato dal collega Massimo Boldi qualche giorno fa, sembra essere stato condiviso dall'attore proprio con la speranza di poter tornare presto nelle sale cinematografiche e per denunciare l'ingiustizia della chiusura dei luoghi di cultura e intrattenimento.

Dopo un blocco delle riprese lo scorso agosto, a causa di contagi all'interno della troupe, il set era stato riaperto senza problemi. Oltre a Massimo Boldi e Christian De Sica, nel cast di Un Natale su Marte, diretto da Neri Parenti, ci saranno Milena Vukotic, Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna.

Un Natale su Marte dovrebbe uscire il 17 dicembre, salvo imprevisti dovuti all'emergenza sanitaria.