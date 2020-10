Massimo Boldi con Un Natale su Marte si augura di riaprire i cinema

Da Massimo Boldi arriva un post di speranza in queste ore difficili per il mondo dello spettacolo italiano dopo che è stata ufficializzata la chiusura di cinema e teatri fino al 24 novembre. Con il suo prossimo film, Un Natale su Marte, girato in coppia con Christian De Sica, Boldi si augura di poter "riaprire" idealmente le sale e magari dare una bella spinta ad un settore in difficoltà.

Il post condiviso da Massimo Boldi è lo screenshot di una conversazione tra l'attore e qualcuno che gli dice "A Natale andiamo su Marte, senza Marte non riapriamo" - come a dire che si punta proprio sul film di Neri Parenti in questo periodo di forti incertezze. Boldi ha condiviso il post sui suoi canali social e tra i commenti molti gli chiedono di non farlo uscire sulle piattaforme streaming: "I vostri film si devono vedere al cinema". Altri si sfogano sulle misure elencate nel nuovo DPCM e contestano la chiusura delle sale, giudicate più sicure dei mezzi pubblici, in questi giorni sempre affollati.

In merito all'attuale emergenza sanitaria Massimo Boldi ha fatto sentire spesso la sua voce sui social, spesso con toni sopra le righe. Solo qualche giorno fa Boldi aveva scritto su Facebook, un post urlato a tutto maiuscole: "Il mondo sta impazzendo, la pandemia finirà quando il popolo lo deciderà".

Ad agosto si era parlato di Un Natale su Marte sia per il ruolo che Boldi interpreterà nel film (il figlio del personaggio di De Sica) sia per un caso di contagio da Covid-19 che riguardava alcuni addetti al catering, ma aveva messo la produzione del film in allarme. Le riprese però erano proseguite senza altri intoppi.

Oltre a Boldi e De Sica, nel cast di Un Natale su Marte ci saranno Milena Vukotic, Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna. Il film è in uscita il 17 dicembre, salvo imprevisti.