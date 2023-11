Il Natale di Hannah Waddingham: il trailer dello speciale natalizio di Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer del nuovo speciale natalizio Il Natale di Hannah Waddingham, in arrivo il 22 novembre, data in cui verrà anche lanciato l'album delle musiche che accompagnano lo show e che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Registrato dal vivo al The Coliseum di Londra, uno dei teatri più antichi e più belli della città, lo speciale di un'ora vedrà la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham - nota per la sua partecipazione a serie di successo come Ted Lasso e Sex Education - celebrare le feste con straordinarie performance musicali dei classici natalizi.

Sul palco, insieme alla Waddingham, ci saranno Sam Ryder, Luke Evans, Leslie Odom Jr., Phil Dunster e altri guest star, con altri artisti, tra cui l'English National Opera, il London Gay Men's Chorus, The Fabulous Lounge Swingers e una band di 18 elementi. Durante lo show Hannah Waddingham condividerà con il pubblico il suo viaggio personale verso questo momento magico dell'anno, raccontando aneddoti e ricordi legati alle festività natalizie.

Ted Lasso: Hannah Waddingham spera di tornare con uno spinoff

La colonna sonora registrata dal vivo, disponibile per il pre-save, sarà diffusa su tutte le piattaforme di streaming musicale, tramite Platoon, il 22 novembre e contiene tutte le performance musicali dello speciale. Tra queste, "What Christmas Means To Me" è già disponibile come singolo.