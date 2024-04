Hannah Waddingham contro un fotografo irrispettoso agli Oliver Award 2024: 'Non comportarti da co****e!'

Hannah Waddingham, star di Ted Lasso, non ha esitato a rispondere a tono a un fotografo che le si era rivolto in modo irrispettoso mentre stava posando per gli scatti prima dell'inizio della serata di premiazione degli Olivier Award 2024 di cui era conduttrice.

L'incidente è avvenuto mentre l'attrice era sulla scalinata della Royal Albert Hall, dove stavano sfilando i protagonisti della premiazione che celebra gli spettacoli teatrali britannici.

Lo scambio con il fotografo

L'attrice Hannah Waddingham stava posando sorridente per i fotografi quando uno di loro, urlando, le ha chiesto che 'mostrasse le gambe', parole che non sono state particolarmente apprezzate.

La star ha risposto immediatamente: "O mio dio, non lo diresti mai a un uomo. Non essere un cogl***e o altrimenti me ne andrò. Non dire 'Mostrami le gambe'. No".

Nel video si vede Hannah mentre scuote la testa incredula e decide di allontanarsi, prima di rivolgersi personalmente al fotografo ribadendo la sua disapprovazione per il modo in cui si era comportato con lei.

Nei filmati condivisi online, che lodano la reazione di Waddingham e il modo in cui ha reagito alla situazione, si sentono anche i commenti dei presenti, che hanno sostenuto e applaudito la star.

Hannah non ha perso comunque il sorriso e ha immediatamente salutato alcuni dei presenti prima di entrare a teatro e presentare la cerimonia che ha visto tra i vincitori Sarah Snook, Mark Gatiss e Nicole Scherzinger.