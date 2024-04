Il trono di spade, Hannah Waddingham: 'Mi ha lasciato una terribile claustrofobia'

Prima di essere conosciuta per il ruolo di Rebecca Walton in Ted Lasso, Hannah Waddingham ha interpretato un personaggio memorabile in Il trono di spade, Septa Unella, fanatica religiosa che tortura Cersei Lannister (Lena Headey). L'attrice ha partecipato a otto episodi durante le stagioni 5 e 6 ma è stata l'ultima apparizione ad aver lasciato il segno.

Ospite al The Late Show with Stephen Colbert, Waddingham ha raccontato quanto sia stata dolorosa la sua scena d'addio alla serie:"Non c'erano stunt ma Il trono di spade mi ha dato qualcosa che non mi aspettavo e cioè claustrofobia cronica. Ne parlai con David Benioff e D.B. Weiss e dissi 'Bene, per fortuna che è per loro perché è stato terrificante'".

Dieci ore di waterboarding

Hannah Waddingham ha raccontato di aver vissuto dieci ore di waterboarding (annegamento simulato) sul set della serie, un'esperienza talmente traumatica da averle causato una claustrofobia cronica.

Ted Lasso: un'immagine di Hannah Waddingham

Nonostante le perplessità di Colbert, Waddingham ha confermato di essere stata sottoposta a questa pratica, aggiungendo che Il trono di spade ha raggiunto livelli che nemmeno produzioni cinematografiche hanno raggiunto e ciò comporta anche sequenze estremamente realistiche come la pratica utilizzata per la sua scena:"In fondo non importa, perché quando si è in Il trono di spade si vuole soltanto fornire la miglior performance".