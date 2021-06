Nastri d'Argento: a Colin Firth il Nastro europeo 2021

Colin Firth riceverà il Nastro europeo ai Nastri d'Argento 2021: un Premio allo stile speciale di un attore eclettico ed elegante nel cinema d'autore come nella commedia.

Va a Colin Firth il Nastro Europeo 2021, un riconoscimento allo stile speciale di un attore eclettico ed elegante che continua a regalare al pubblico internazionale interpretazioni di grande intensità teatrale e successi popolari in una carriera siglata da un protagonismo di eccellenza nel cinema d'autore come nella commedia.

Il mistero di Donald C.: Colin Firth in una scena del film

"Una scelta che premia l'eccellenza del suo talento come la semplicità e, insieme, la sua splendida professionalità sia quando si tratti di affrontare l'impegno dei classici, a volte più vicini al teatro che al cinema, che la leggerezza della commedia, un genere" sottolinea a nome del Direttivo Nazionale la Presidente, Laura Delli Colli "al quale Colin Firth regala immancabilmente il suo irresistibile 'tocco' british".

Tra Shakespeare e Bridget Jones, l'Oscar per Il discorso del Re e poi A Single Man, Mamma mia! e Love Actually, un Premio allo stile speciale di un attore eclettico ed elegante nel cinema d'autore come nella commedia

Colin Firth riceverà il Nastro Europeo 2021 durante una serata di premiazione a Roma in presenza, ma nelle regole dei protocolli sanitari il 22 Giugno al MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.

