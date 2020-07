Nastri d'Argento 2020: stasera su Rai Movie la cerimonia di premiazione

Stasera su Rai Movie, dalle 21:10, sarà trasmessa la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2020 in diretta dal Museo MAXXI a Roma, trasformato per l'occasione in un set per celebrare il grande cinema.

Come già annunciato, la serata sarà dedicata al maestro Ennio Morricone, scomparso nella notte tra ieri e oggi all'età di 91 anni.

Anna Ferzetti condurrà e guiderà un'edizione all'insegna della solidarietà per sottolineare l'importanza del cinema in una stagione particolarmente difficile per lo spettacolo. Al MAXXI uno straordinario parterre di attrici, attori, autori, per un appuntamento molto atteso che quest'anno non conclude la stagione dei premi e degli eventi ma ne inaugura il ritorno. Nel corso della serata verranno consegnati tutti i premi per i vincitori dei Nastri d'Argento 2020, tra cui il Nastro d'Oro a Vittorio Storaro, il Nastro alla carriera a Toni Servillo e il Nastro dell'anno per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, che premia il regista, i produttori e il protagonista Elio Germano.

Pur nel rispetto delle regole imposte dai protocolli, quella dei Nastri è una serata di grande cinema in diretta dopo molte edizioni in differita. In primo piano i protagonisti dell'anno e i vincitori della grande sfida per il miglior film, la commedia, le protagoniste e i protagonisti di un'annata speciale che ha visto il cinema italiano al centro di una ripresa eccezionale fino ai due Orsi d'Argento di Berlino. I premi dei Giornalisti Cinematografici nati nel 1946, ancora una volta, e mai come quest'anno, sono dalla parte di chi lavora dietro le quinte con un ruolo spesso invisibile. Un viaggio nel cinema italiano nel racconto dei protagonisti non solo "eccellenti" che sfilano nella serata che riapre i grandi eventi dal vivo.