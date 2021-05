Naruto: Shippuden, i nuovi episodi in italiano da stasera su Italia 2

Naruto: Shippuden torna da stasera su Italia 2 alle ore 21:10 con i nuovi episodi in italiano e senza censure. Per i fan della serie anime cult si tratta di un ritorno attesissimo in quanto le ultime puntate nella nostra lingua erano andate in onda alla fine del 2018.

Naruto: Le Cronache dell' Uragano racconta le avventure del giovane Naruto Uzumaki che, da Ninja un po' inetto, aspira a diventare un Hokage (letteralmente Ombra del Fuoco), un leader del Villaggio della Foglia, scelto fra i ninja più forti, la cui ideologia e fama contribuiscono alla candidatura per la prestigiosa carica.

Naruto: Shippuden è la seconda serie animata basata sul manga di Naruto ed è una trasposizione dei volumi dal 28 in poi. Terminata ufficialmente in Giappone nel 2017 con la stagione 29, in Italia la serie anime è ferma alla stagione 16.

A partire dalla prima serata di oggi, mercoledì 26 maggio 2021, Mediaset Italia 2 ricomincerà a colmare questo ritardo, trasmettendo gli episodi dal 349 al 393, dunque le stagioni 17, 18 e 19 (che nella particolare cronologia Mediaset corrispondono alla stagione 9 e agli episodi dal 569 al 613).

Le origini di Naruto

Naruto è una serie manga giapponese scritta e illustrata da Masashi Kishimoto. Racconta, in due parti, la storia di Naruto Uzumaki: la prima ambientata negli anni della sua preadolescenza e la seconda nell'adolescenza. Naruto è stato pubblicato per la prima volta su Weekly Shōnen Jump, dal 1999 al 2014, e in formato tankōbon, in Giappone e in altri paesi, in 72 volumi.

Grazie al grande successo del manga, il cartoon è stato adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Pierrot e Aniplex, trasmessa in Giappone dal 2002 al 2007. Naruto: Shippuden è il sequel della serie originale trasmesso dal 2007 al 2017.