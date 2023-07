Narni. Le vie del cinema 2023 dal 31 luglio al 5 agosto, il programma

Dal 31 luglio al 5 agosto 2023 la città di Narni (TR) ospiterà la 29ma edizione di Narni. Le vie del cinema 2023, la Rassegna di cinema restaurato, diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del Comune di Narni con la collaborazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e con la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

IL CINEMA RESTAURATO È PROTAGONISTA

Anche quest'edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera a partire dalle ore 21.00 sul grande schermo allestito nel Parco pubblico "Bruno Donatelli" di Narni, a ingresso gratuito. Narni. Le vie del cinema è il "decano" dei festival dedicati alla memoria del cinema. Il cinema restaurato è arte, scienza, storia, memoria. Narni. Le vie del cinema sintetizza queste discipline proponendo anche quest'anno classici del cinema italiano restaurati dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e dalla Cineteca di Bologna. Prosegue, quindi, il lavoro di conservazione di una memoria collettiva e prosegue il viaggio attraverso la storia d'Italia raccontata nei film.

Si riparte idealmente dalle edizioni del 2021 e del 2022. Nel 2021 si è celebrato il centenario di Nino Manfredi, nel 2022 è stato riproposto il suo primo lungometraggio da regista, Per grazia ricevuta, girato in parte anche nel territorio di Narni. Quest'anno sarà proposta la sua prima, vera regia: il cortometraggio L'avventura di un soldato (episodio del film collettivo L'amore difficile, 1962). Questo splendido lavoro, quasi totalmente privo di dialoghi, serve anche a celebrare un importante centenario: nel 1923 nasceva Italo Calvino, e L'avventura di un soldato è tratto da un suo racconto. Sempre per ricordare il fertile rapporto fra Calvino e il cinema sarà proiettato Renzo e Luciana, uno degli episodi del film Boccaccio 70 (1962) diretto da Mario Monicelli, tratto dal racconto di Calvino L'avventura di due sposi. Il resto del programma di questa prossima edizione di Narni. Le vide de cinema sarà dedicata a un film recente, ma già bisognoso di restauro, come Il ladro di bambini (1992), che sarà presentato dal regista Gianni Amelio. Gli altri titoli ci permetteranno di rivedere alcuni film di genere, quindi legati a una grande tradizione del nostro cinema popolare: il thriller Milano calibro 9 (Fernando Di Leo, 1972) e le commedie La voglia matta (Luciano Salce, 1970), Sogni d'oro (Nanni Moretti, 1981) e Teresa la ladra (Carlo Di Palma, 1973) per rendere omaggio alla grande Monica Vitti.

Tutti i film presentati in questa edizione sono restauri a cura di CSC - Cineteca Nazionale tranne "Ladro di bambini" il cui restauro è stato curato dalla Cineteca di Bologna

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO CON DATE E OSPITI

Si parte lunedì 31 luglio con il film Milano calibro 9 (Fernando Di Leo, 1972) presentato dalla regista e documentarista Deborah Farina, che a Fernando Di Leo ha dedicato il film Down by Di Leo ed Emanuela Moschin, figlia di Gastone Moschin e attrice. Martedì 1° agosto per la serata dedicata al centenario di Italo Calvino saranno proiettati Renzo e Luciana, uno degli episodi del film Boccaccio 70 (Mario Monicelli, 1962) e L'avventura di un soldato uno degli episodi tratti dal film L'amore difficile e diretto da Nino Manfredi; a presentarli saliranno sul palco di Narni il regista Duccio Chiarini, che su Calvino sta realizzando un documentario e l'attore e regista Valerio Mastandrea. Mercoledì 2 agosto verrà proiettato il film La voglia matta (Luciano Salce, 1970) presentato dal figlio del regista Emanuele Salce, attore e autore teatrale e Andrea Pergolari, studioso delle opere dell'autore del film. Giovedì 3 agosto, presentato dal professore di cinema presso l'università di Roma Tre Christian Uva e dal responsabile restauri della Cineteca Nazionale Sergio Bruno, verrà proiettato Sogni d'oro (Nanni Moretti, 1981). Venerdì 4 agosto il regista Gianni Amelio presenterà il suo film Il ladro di bambini (1992), mentre sabato 5 luglio sarà proiettato Teresa la ladra (Carlo Di Palma, 1973).

TORNA PER I PIÙ PICCOLI LA RASSEGNA DEL CINEMA ANIMATO

La rassegna parallela alla classica selezione di pellicole restaurate proporrà ogni sera su grande schermo a partire dalle ore 21.00, in un'ala laterale del Parco pubblico "Donatelli", una selezione di film animati dedicati ai più piccini. Saranno proposti: Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina; Spirit - Il ribelle di Elaine Bogan e Ennio Torresan; Frozen II di Chris Buck e Jennifer Lee; Pets - Vita da animali di Chris Renaud e Yarrow Cheney; Oceania di Ron Clements e John Musker; Dumbo di Tim Burton.

Per informazioni: www.leviedelcinema.it.