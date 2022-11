Narcos: Mexico - Diego Calva: "il mio paese non ha bisogno di più cultura dei narcotrafficanti"

In attesa di vederlo in Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle, Diego Calva ha deciso di essere brutalmente sincero nel raccontare la sua opinione nei confronti della serie Narcos: Mexico di Netflix.

L'attore, nello show della piattaforma di streaming, ha avuto il ruolo di Arturo Beltran Leyva per alcune puntate della terza stagione.

Babylon: Margot Robbie e Diego Calva

Nel corso di una recente intervista con GQ, l'attore ha confessato che pur essendo grato allo show, non condivide alcune sue metodologie usate per rappresentare il Messico: "C'è un momento nella tua carriera in cui non puoi scegliere i ruoli da interpretare. Sei solo grato di avere un lavoro e Narcos è stato un grande show. Ma nel mio caso la situazione è un po' più difficile perché non sono affatto d'accordo con il modo in cui raccontano la storia del mio paese. C'è molta verità ed è sorprendente, ma ci sono anche molte bugie". Diego Calva ha aggiunto: "Penso che il Messico non abbia bisogno di più cultura dei narcotrafficanti che rende questi ragazzi degli eroi".

Babylon: il nuovo trailer del film di Damien Chazelle, dal 19 gennaio al cinema

Con Babylon, Calva ha finalmente la possibilità di mostrare il suo talento sul grande schermo, potendo recitare vicino a leggende del calibro di Brad Pitt. Vi ricordiamo che il nuovo lavoro di Chazelle uscirà nei cinema a partire dal 19 gennaio.