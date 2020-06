Napoli Inter, Genny Savastano: "Dobbiamo vincere"

In occasione di Napoli Inter, Salvatore Esposito, che in Gomorra interpreta il boss Genny Savastano fa gli auguri alla sua squadra del cuore e parla di questo nuovo inizio per il calcio italiano.

Mentre Napoli Inter si disputa al San Paolo, Genny Savastano sprona la sua squadra del cuore con un post dedicato su Instagram. Salvatore Esposito, che in Gomorra interpreta il giovane boss di Secondigliano, ha dedicato il post a questo nuovo inizio per il calcio.

"Finalmente si torna al calcio giocato anche in Italia." - scrive Salvatore Esposito a proposito della seconda semifinale di Coppa Italia - "Un calcio diverso, un calcio senza pubblico, un calcio dopo uno stop lunghissimo, un calcio che ricorderà quelle amichevoli estive pre-campionato. Ma questo è il calcio post-pandemia. A noi tifosi l'arduo compito di far arrivare il nostro calore ed il nostro affetto con ogni mezzo, quindi... STASERA VOGLIAMO LA FINALE! Forza Napoli Sempre"

L'incontro di stasera vale un posto all'Olimpico per mercoledì 17, giorno della finale del primo trofeo nazionale da assegnare in questa tormentata stagione 2019-2020. E chi vince incontra la Juventus di Cristiano Ronaldo. Si riparte dall'1-0 azzurro di San Siro (blitz firmato Fabian Ruiz): calcio d'inizio alle 21:00, fischia Rocchi, che, come da regolamento ad hoc in caso di parità al 90' manderà le due squadre direttamente ai rigori.

Tornando a Salvatore Esposito, l'attore riprenderà il ruolo di Genny Savastano in Gomorra 5 non appena sarà possibile tornare sul set della serie. Il produttore Riccardo Tozzi aveva anticipato che le riprese potrebbero iniziare verso settembre, ma è tutto da vedere.