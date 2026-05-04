COMICON Napoli 2026 chiude con oltre 650 eventi con ospiti internazionali e guarda già al futuro

Il festival della cultura pop saluta la Mostra d'Oltremare confermandosi un colosso da oltre 43 milioni di euro di indotto, tra ospiti internazionali come John C. McGinley e anteprime videoludiche, proiettandosi verso una nuova stagione di mostre e appuntamenti.

COMICON Napoli 2026 termina con numeri davvero ricchi: 183.000 visitatori hanno affollato 650 eventi tra fumetti, serie TV e musica. L'evento ha generato un impatto economico di 43,1 milioni di euro, confermando la sua leadership e la capacità di unire generazioni diverse. Ecco perché guarda già al futuro.

Star internazionali e icone del pop al Comicon

La ventiseiesima edizione di COMICON non ha soltanto occupato ogni centimetro disponibile della superficie espositiva di Napoli, ma ha letteralmente chiuso i battenti con la cifra tonda di 183.000 biglietti staccati. Un limite, quello degli ingressi, scelto consapevolmente per preservare la qualità dell'esperienza e la vivibilità degli spazi, nonostante una domanda che avrebbe potuto infrangere ogni tetto precedente.

Con dieci sezioni tematiche che spaziano dal Cinema alle Serie TV, passando per l'universo Asian e il LARP, il festival ha orchestrato oltre 650 appuntamenti, trasformando il capoluogo campano in un magnete per 520 espositori e 480 ospiti arrivati da ogni angolo del pianeta.

L'Auditorium è letteralmente esploso per l'incontro con John C. McGinley, il cinico e amatissimo dottor Cox di Scrubs, che ha regalato ai fan un dialogo sincero e privo di filtri. Ma le emozioni forti non si sono fermate qui: l'Arena Flegrea ha ospitato un incrocio di mondi incredibile dove la musica di Caparezza - premiato con il disco di platino per Orbit Orbit - si è fusa con le riflessioni spaziali dell'astronauta Luca Parmitano e la genialità di Leo Ortolani, Magister di quest'anno.

Dal Giappone sono arrivati Kazuhiko Torishima, l'editor che ha visto nascere Dragon Ball, e il mangaka Makoto Yukimura, giunto a Napoli per celebrare l'epilogo del suo capolavoro Vinland Saga. Tra le anteprime più discusse, il ruggito di Mortal Kombat II ha fatto vibrare i controller dei videogiocatori, mentre il settore fumetto ha incoronato Babbo dove sei? di Francesca Ghermandi come Miglior Fumetto dell'anno. Ogni angolo del festival ha raccontato una storia diversa: dalle atmosfere inquietanti della serie From all'evento speciale targato Netflix con Zerocalcare, intitolato Clash in Comicon.

Non è solo una questione di intrattenimento: l'impatto economico sul territorio ha toccato la vetta di 43,1 milioni di Euro, un dato che trasforma la passione per i fumetti in un motore industriale di primaria importanza per l'intera regione.

La visione di un futuro oltre lo schermo: tra mostre e impegno sociale

Se l'edizione primaverile giunge al termine, il respiro del festival continua a nutrire la città attraverso percorsi artistici di altissimo profilo. Dal 27 maggio, il Maschio Angioino aprirà le porte a una retrospettiva mai vista prima in Italia: Robert Crumb. Cattivi pensieri, dedicata al maestro assoluto del fumetto underground.

È un segnale chiaro di come il festival voglia abitare i luoghi storici di Napoli, una missione ribadita anche dal Sindaco Gaetano Manfredi, che vede in questa manifestazione un pilastro per l'innovazione e il talento giovanile. Il Presidente di COMICON, Claudio Curcio, ha sottolineato come l'evento riesca a invertire la tendenza all'isolamento digitale: "Il pubblico di COMICON non sembra seguire questo racconto: conta lo stare insieme dal vivo, condividere piuttosto che dividere, scoprire il mondo invece che isolarsi".

L'Amministratore Delegato Carlo Cigliano ha poi evidenziato l'impatto logistico e sociale, con 1.000 pernottamenti garantiti per gli ospiti e una squadra di 500 collaboratori impegnati sul campo. In un periodo storico segnato da tensioni globali, il festival sceglie di parlare il linguaggio della pace e dell'inclusione, dando appuntamento a tutti per la ventisettesima edizione, già fissata dal 29 aprile al 2 maggio 2027.