Naomi Osaka: il trailer della miniserie Netflix in arrivo il 16 luglio

Netflix ha diffuso il trailer di Naomi Osaka, docuserie in tre parti dedicata alla popolare tennista giapponese diretta da Garrett Bradley, regista dell'acclamato Time. La serie approderà su Netflix 1l 16 luglio.

Nei tre anni trascorsi dalla sua storica vittoria agli US Open 2018 contro il suo idolo d'infanzia, Serena Williams, Naomi Osaka è stata spesso al centro dell'attenzione dei media. I suoi modi dolci e timidi nascondono una volontà di ferro. La superstar del tennis ha recentemente fatto notizia per essersi rifiutata di adempiere alle interviste di rito durante gli Open di Francia di quest'anno. La mossa è stata oggetto di una pesante multa e ha suscitato l'ira di alcuni fan e giocatori, ma è stata apprezzata dagli outsider del tennis, che hanno elogiato Osaka per aver dato priorità alla sua salute mentale.

Ecco la sinossi ufficiale di Naomi Osaka: Docuserie intima in tre parti che ci introduce nella vita di una delle più forti tenniste del mondo, Naomi Osaka. Con un accesso senza precedenti, seguiamo Osaka durante i due anni storici in cui lavora per perfezionare il suo gioco, ma inizia anche a trovare la sua voce. Sia che stia difendendo i suoi titoli del Grande Slam - mentre si schiera in difesa di Black Lives Matter e piange l'inaspettata perdita del suo mentore Kobe Bryant, sia che rivendichi la sua indipendenza, le sfide che Naomi affronta a livello personale iniziano ad allinearsi con quelle nella sfera pubblica. Empatica nel suo approccio, la serie racconta il frenetico allenamento e i viaggi di Naomi Osaka esplorando la pressione a cui è sottoposta e rivela come trascorre il suo tempo fuori dal campo con la sua famiglia e gli amici più stretti.

La serie seguirà anche Naomi Osaka mentre esplora le sue radici haitiane e il suo legame con il Giappone, suo paese d'origine.

"La serie parla del viaggio di Naomi fotografando un'istantanea della sua vita, ma parla anche dello scopo della vita, del suo valore personale, del coraggio che serve per consentire ai propri valori personali di condizionare il proprio lavoro e viceversa" ha dichiarato Garrett Bradley. "Più di ogni altra cosa, spero che le persone possano percepire il potere dell'empatia e sentirsi incoraggiate a correre rischi nella vita, specialmente nei momenti in cui la posta in gioco può sembrare incredibilmente alta".

Netflix pubblicherà tutti e tre gli episodi di Naomi Osaka il 16 luglio.