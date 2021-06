Nanny: Phylicia Rashad nel cast del film

L'attrice Phylicia Rashad è entrata a far parte del cast di Nanny, il film scritto e diretto da Nkyatu Jusu, che farà il suo esordio alla regia.

Phylicia Rashad e Morgan Spector sono entrati a far parte del cast del film Nanny, l'atteso debutto alla regia di Nkyatu Jusu, che ha scritto anche la sceneggiatura.

Le riprese si svolgeranno a New York e la storia avrà delle sfumature sovrannaturali.

L'attrice Phylicia Rashad avrà in Nanny il ruolo di Kathleen che è a capo della famiglia al centro della trama ed è in grado di diventare un "ponte" tra la dimensione reale e quella sovrannaturale.

Morgan Spector avrà invece la parte di Adam, il padre del bambino di cui si occuperà la protagonista.

Nanny sarà un thriller con protagonista Anna Diop nel ruolo di una tata, immigrata negli Stati Uniti, che ottiene un lavoro nella casa di una famiglia benestante dell'Upper East Side. La giovane deve infatti occuparsi del figlio privilegiato di una coppia, composta da Adam (Spector) e Amy (Michelle Monaghan), che vive a Manhattan nella speranza di guadagnare abbastanza soldi per poter portare in America suo figlio, che ha sei anni, rimasto in Africa. Aisha si ritrova però alle prese con una presenza sovrannaturale che mette a rischio la realizzazione del suo sogno americano.