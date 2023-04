Nanni Moretti a Che Tempo Che Fa: "Una serie Tv? Può darsi, perché no?'"

Che Tempo Che Fa, nella puntata andata in onda il 16 aprile, ha ospitato Nanni Moretti. Il regista italiano ha presentato il suo ultimo lavoro, Il sol dell'avvenire, che sarà in gara per la Palma d'oro al festival di Cannes che si terrà dal 16 al 27 maggio 2023.

Un film morettiano, lo ha definito Fabio Fazio, riferendosi a Il sol dell'avvenire. "Basta che non parli di un film testamento", ha replicato l'ospite, confermando che, per il momento, non ha intenzione di abbandonare la carriera da regista.

Parlando del ruolo del cinema, e della sua capacità di influire sul tessuto sociale, Nanni Moretti ha spiegato che "Il cinema ci aiuta a ragionare sulla realtà, ma ci aiuta anche a sognare, sia agli addetti ai lavori che a chi ci guarda, allo spettatore ". Il nuovo film di Nanni Moretti uscirà il 20 aprile, nel frattempo è stata diffusa la prima foto ufficiale della pellicola.

Molti registi di successo, soprattutto negli Stati Uniti, hanno accettato di dirigere serie televisive, Nanni Moretti non esclude che un giorno possiamo trovarlo dietro la macchina da presa di un pilot "Le produzioni delle serie lavorano a ritmi molto veloci, le serie galoppano, io ho ritmi di lavoro molto più lenti ma chissà, non si può dire".

