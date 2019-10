Nana, su Netflix in streaming da oggi!

Nana arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di serie tv e di anime!

A bordo di un treno per Tokyo Nana Komatsu ("Hachi" per gli amici) sceglierà il posto a fianco di Nana Osaki, il cui unico desiderio è raggiungere la metropoli per diventare una star del rock. Hachi è una ragazza allegra e spensierata, con un unico grosso difetto: s'innamora troppo in fretta e spesso della persona sbagliata! Ora però sta viaggiando per raggiungere il suo grande amore Shoji che da ormai un anno si è trasferito nella capitale per studiare all'Accademia di Belle Arti.

Nana Osaki invece si allontana da un passato difficile, sembra che tutti alla fine scelgano di abbandonarla; così hanno fatto Ren, il suo ragazzo e ancor prima sua madre, ma NANA non è una tipa che ama autocommiserarsi troppo e a 20 anni ha deciso di farsi un regalo speciale: un biglietto del treno e una nuova vita a Tokyo! Le due ragazze non condivideranno solo lo stesso nome e treno ma per un caso fortuito o per un destino ineluttabile, anche lo stesso appartamento! Qui inizieranno insieme le loro nuove vite che per forza di cose, diverranno un unico intreccio. L'innocente e sincera Hachi e la matura e decisa NANA, opposte nei loro modi di affrontare la vita e le sue difficoltà, si troveranno a contare una sull'altra per poter realizzare i loro sogni.

Nana è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.