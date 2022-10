Nailed it 7, su Netflix in streaming da oggi

Nailed it, il reality show dedicato alla pasticceria, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 5 ottobre 2022 con tutti gli episodi della settima stagione inedita!

Il reality è arrivato per la prima volta su Netflix nel 2018. Presentato dalla comica Nicole Byer e dal famoso pasticcere Jacques Torres, la serie ci regala uno scontro tra tre pasticceri dilettanti che competono per replicare torte elaborate e complicate trovate su Internet per un possibilità di vincere un premio di 10.000 dollari. Nailed it è stato un successo e fino a oggi aveva mostrato sei stagioni, con l'ultima uscita nel settembre 2021. Ha ricevuto il plauso della critica ed è stato nominato per tre Primetime Emmy Awards, di cui due volte per Outstanding Competition Program e una per Outstanding Host for a Reality o Competition Program, che ha reso Byer la prima donna di colore ad essere nominata per il premio.

Locandina di Nailed It!

Nailed It è stato apprezzato soprattutto perché molto vicino a quelle persone comuni che cercano di ricreare torte davvero complicate, senza riuscirci affatto. I pasticceri dilettanti hanno solo pochissime ore per rimettere in piedi i dolci da ricreare, arrivando spesso a risultati a dir poco esilaranti. In questa settima stagione di Nailed It troveremo una ricca varietà di dolcetti e scherzetti per Halloween. Sorprese macabre in arrivo direttamente dai programmi Netflix più seguiti tra i quali The Umbrella Academy, Cobra Kai e The Witcher. E questa volta i dolci sono volutamente da paura!