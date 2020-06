Nadia Toffa, la madre svela quell'incredibile "premonizione" prima della morte

Prima di morire Nadia Toffa aveva avuto una premonizione, cioè che sua sorella era incinta: lo ha raccontato la madre della giornalista, Margherita Rebuffoni, nel corso di un'intervista a La Vita in Diretta.

Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni pochi giorni fa se un tumore non l'avesse portata via nell'agosto dello scorso anno. La malattia le era stata diagnosticata dopo un malore che l'aveva colta durante la preparazione di un servizio televisivo nel dicembre del 2017. Margherita Rebuffoni, madre della conduttrice televisiva, ha raccontato che Nadia aveva capito prima di tutti che la sorella Silvia era incinta, tutto questo è successo nei suoi ultimi giorni di vita. "Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina - ha detto Margherita aggiungendo - quando guardo la sua foto mi dà una forza, mi trasmette nel cuore una serenità, non ho più paura di niente".

La madre di Nadia ha voluto spiegare cosa significava questo figlio per Silvia Toffa e per l'intera famiglia "Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva - la signora Margherita prosegue - a Silvia io non dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale".

Nadia Toffa a Le Iene, l'ultimo saluto in un video: "Non mi resta molto tempo..."

Margherita Rebuffoni ha ricordato Nadia Toffa nel giorno del suo quarantunesimo compleanno con un post su Facebook in cui ha scritto tra l'altro: "l'argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi". Nella trasmissione di RAI 2 ha detto che Nadia da piccola era un "peperino e un'incosciente che faceva ginnastica artistica acrobatica e sciava".