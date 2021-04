Mythic Quest, il nuovo episodio speciale da oggi su Apple TV Plus

Mythic Quest torna su Apple TV con Everlight, l'episodio bonus della prima stagione in previsione della premiere della seconda stagione, in uscita il 7 maggio.

Apple ha annunciato oggi che Everlight, l'episodio speciale extra della prima stagione di Mythic Quest, sarà lanciato oggi venerdì 16 aprile in esclusiva streaming su Apple TV +. La seconda stagione dell'acclamata serie di successo Mythic Quest debutterà venerdì 7 maggio.

In "Everlight", il team creativo, ancora una volta, propone un argomento facilmente riconoscibile che le persone di tutto il mondo stanno attualmente affrontando: il ritorno nei propri uffici e ai propri colleghi. Oltre al pluripremiato cast, il premio Oscar Sir Anthony Hopkins è l'ospite speciale che presta la sua voce per questo episodio. Questa nuova puntata, della durata di mezz'ora, vede la squadra di creativi artefice del più grande videogioco multiplayer di tutti i tempi tornare in ufficio per la loro festa annuale, Everlight, con Poppy e Ian che preparano un torneo LARP (Live Action Role-Play) a favore dei meno fortunati.

Locandina di Mythic Quest: Raven's Banquet

"Everlight è un episodio speciale che affronta le difficoltà pratiche ed emotive del ritorno alla normalità - ha detto McElhenney. "È pieno di speranza, gioia e ottimismo per un futuro luminoso. In vista della nostra imminente seconda stagione, abbiamo ritenuto che fosse il modo perfetto (e il momento perfetto) per invitare il pubblico a tornare nel mondo di 'Mythic Quest'". Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV ha dichiarato: _""Rob e l'intero team di 'Mythic Quest' hanno creato dei personaggi che hanno colpito il pubblico di tutto il mondo. Dopo aver fatto centro con lo straordinario episodio speciale "Quarantine", non vedevamo l'ora che gli spettatori sperimentassero una nuova interpretazione di un altro momento di attualità universalmente riconoscibile - il ritorno in ufficio - prima del lancio della seconda stagione il 7 maggio".

Everlight segue l'acclamato episodio speciale Mythic Quest: Quarantine, che è stato lodato come uno dei migliori episodi televisivi prodotti durante la pandemia. Il nuovo episodio speciale di mezz'ora è diretto dalla star, co-creatore e produttore esecutivo Rob McElhenney e scritto dalla vincitrice dell'Emmy Award, autrice della serie e star Ashly Burch. La seconda stagione di "Mythic Quest" ritrova tutti in ufficio (beh, quasi tutti...), che cercano di costruire sul successo di Raven's Banquet lanciando una nuova epica espansione, ma Ian (Rob McElhenney) e il co-direttore creativo neopromosso, Poppy (Charlotte Nicdao), lottano con la Direzione. Nel frattempo, CW (F.Murray Abraham) si riconcilia alcune questioni irrisolte del suo passato, le tester (Ashly Burch e Imani Hakim) mettono alla prova i limiti di una storia d'amore in ufficio e David (David Hornsby) perde ancora un'altra donna nella sua la vita, mentre Jo (Jessie Ennis) lo lascia per assistere Brad (Danny Pudi).