Mythic Quest 2, il nuovo trailer presentato alla Ubisoft Forward

Nella cornice dell'E3 2021 si sta tenendo in queste ore la Ubisoft Forward, conferenza dell'azienda francese che ha presentato anche un nuovo trailer ufficiale di Mythic Quest 2, la serie sul mondo della produzione dei videogame targata Apple TV+.

Mythic Quest: Raven's Banquet è una serie comedy che ha debuttato nel 2020. La seconda stagione ha iniziato ad essere distribuita lo scorso maggio su Apple TV+ e, in occasione della Ubisoft Forward, è stata diffusa una clip ufficiale tratta dallo show. Il progetto porta lo spettatore dritto nel mondo della produzione dei videogame e ci mostra le storie di alcuni sviluppatori che lavorano a questo gioco di ruolo online chiamato, appunto, Mythic Quest.

Per la serie targata Apple TV+, la Ubisoft ha curato gli aspetti relativi al videogioco, rendendo il progetto più realistico per gli spettatori più esperti. Come nella vita reale, anche i personaggi della seconda stagione di Mythic Quest hanno dovuto fare i conti con la pandemia e, adesso, hanno avuto l'opportunità di ritrovarsi finalmente tutti insieme in ufficio a svolgere il proprio lavoro.

La sinossi della seconda stagione di Mythic Quest recita: "Con la quarantena finalmente terminata, la seconda stagione di Mythic Quest ritrova tutti in ufficio (beh, quasi tutti), a tentare di costruire sul successo di Raven's Banquet lanciando una nuova epica espansione, ma Ian e la neo promossa co-direttrice creativa, Poppy, sono in difficoltà con la direzione da dare al gioco. Nel frattempo, CW deve risolvere alcune questioni irrisolte del suo passato, i tester mettono alla prova una storia d'amore in ufficio, e David perde un'altra donna della sua vita quando Jo lo lascia per assistere Brad".