Mystery Girl: Tiffany Haddish star del film Netflix tratto dal fumetto

Tiffany Haddish sarà la protagonista del film Mystery Girl, un progetto destinato a Netflix tratto dai fumetti pubblicati da Dark Horse.

L'attrice sarà coinvolta anche in veste di produttrice e la regia è stata affidata a McG, che ha già portato al successo sulla piattaforma di streaming La Babysitter.

Paul Tobin e Alberto Alburquerque sono gli autori del fumetto Mystery Girl in cui si racconta la storia di Trine, ruolo affidato a Tiffany Haddish, che vive a Los Angeles e lavora come sensitiva, ma non ha alcun ricordo legato al suo passato e alla sua identità, venendo però guidata da una voce onniscente nella sua testa che sa tutto quello che riguarda le persone intorno a lei, persino i loro segreti più oscuri. Quando un poliziotto in disgrazia, Cooper, cerca Trine nella speranza che possa aiutarlo a risolvere un caso, i due vengono incastrati per un omicidio che non hanno commesso e devono collaborare per dimostrare la propria innocenza e risolvere il mistero più grande: chi è la Ragazza del Mistero.

McG, oltre a essere regista, sarà produttore esecutivo del film in collaborazione con Tiffany Haddish tramite la sua casa di produzione She Ready Productions.