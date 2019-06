My Little Pony: in arrivo la prima coppia lesbo nel cartone animato!

Il cartone animato My Little Pony sta per mettere in scena la prima coppia omosessuale nella sua storia, zia Holiday e zia Lofty.

My Little Pony entrerà nella piccola lista di cartoni animati che hanno messo in scena una coppia gay nelle loro puntate: la coppia sarà composta da Aunt Holiday e Auntie Lofty, una coppia lesbo che si occupano di un altro piccolo personaggio, Scootaloo.

Il quotidiano People ha rilasciato i primi dettagli sull'avvicinamento LGBT del cartone animato: l'episodio in cui entrerà in scena la coppia si intitola "L'ultima crociata", ed è già andata in onda in Europa, mentre arriverà negli Stati Uniti il 15 giugno su Discovery Family. Uno degli showrunner di My Little Pony: L'amicizia è magica, Nicole Dubuc, ha dichiarato:

"Penso che sia fantastico che possiamo mostrare che ciò che definisce una famiglia è solo l'amore. Questo, per me, è il nucleo di My Little Pony."

My Little Pony - L'amicizia è magica: il logo della serie animata

Secondo l'altro showrunner Josh Haber, questo è semplicemente un passo naturale più che una grande conquista:

"La diversità e la sua rappresentazione è davvero importante per i bambini per tante diverse ragioni, ed è la mia priorità su ogni mio progetto."

Il produttore Michael Vogel ha aggiunto:

"Io e Nicole abbiamo subito pensato che questo fosse un modo naturale di introdurre una coppia LGBTQ nella serie, abbiamo chiesto a Hasbro e hanno accettato. Con Josh e Nicole nell'ultima stagione abbiamo deciso di far diventare questa coppia dei veri e propri personaggi del mondo di My Little Pony. Lo show ha sempre parlato di amicizia e accettazione del diverso: ci è sembrato importante fare questo passo."