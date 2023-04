MUTI: il poster e il trailer del film con Morgan Freeman in esclusiva

MUTI, il nuovo film con protagonisti Morgan Freeman e Cole Hauser, arriverà nelle sale italiane l'11 maggio distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos, e ora potete vedere in esclusiva per Movieplayer.it il trailer e il poster del progetto prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

Nel video si assiste al momento in cui il protagonista interpretato da Morgan Freeman viene coinvolto nelle indagini su alcuni terrificanti crimini: alle vittime vengono infatti prelevati gli organi quando sono ancora vive.

L'action thriller Muti è co-diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. Il protagonista è l'attore premio Oscar Morgan Freeman nei panni di un esperto antropologo coinvolto nelle indagini su un serial killer che uccide secondo un arcaico rituale africano.

Nel cast ci sono anche Cole Hauser, Peter Stormare, Vernon Davis e l'italiano Giuseppe Zeno.

Gli eventi raccontati nel lungometraggio si svolgono tra diverse location in Italia e negli Stati Uniti, con le strade di Roma che si giustappongono all'atmosfera rurale del Mississipi. Il titolo del film prende il nome dall'omonima parola che in Swahili significa medicina ma ha anche un significato più oscuro. Il rituale MUTI è una forma di sacrificio umano diffuso tra alcune tribù africane, in cui l'uccisione viene eseguita dopo che parti del corpo sono state rimosse con precisione mentre la vittima è ancora viva, affinché le grida possano evocare le divinità. Questi riti vengono macabramente celebrati e commissionati agli sciamani per ottenere maggiore successo, potere, energia o fortuna. MUTI non è solo un action thriller che racconta di un inseguimento a uno spietato quanto fanatico serial killer, ma è anche la storia di due persone che si uniscono per uno scopo comune ma non rivelano mai chi sono veramente e custodiscono oscuri segreti che portano dentro di sé.

MUTI: il poster del film con Morgan Freeman

La trama di MUTI

Incapace di processare il lutto per la morte della figlia il Detective Boyd (Hauser), a pochi giorni dalla pensione, si lancia nella drammatica caccia ad un serial killer misterioso che uccide secondo un brutale rituale tribale: il Muti. L'unico che può aiutare Boyd è il Professor Mackles (Freeman), antropologo di origine africana che nasconde un inconfessabile segreto.