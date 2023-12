Musical Mare Fuori: tutto esaurito per il nuovo spettacolo teatrale di Alessandro Siani

Parte col botto l'avventura del Musical Mare Fuori, il nuovo spettacolo teatrale (trasposizione della fortunata serie tv Rai - Picomedia) diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, con tutte le date in programma al Teatro Augusteo di Napoli esaurite già da giorni. Per questo la produzione annuncia che saranno aperte nuove date il 3 e il 4 gennaio alle 21 e il 6 gennaio alle 21.30.

Un' avventura che parte stasera alle 21 dal Teatro Augusteo di Napoli e che si preannuncia molto spettacolare, con musica inedita ma anche con i brani che hanno regalato la fama alla serie tv, e con coreografie che daranno vita come per magia ai personaggi.

Saranno 22 i protagonisti sul palco: Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D'Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari.

La sinossi dello spettacolo di Alessandro Siani recita: "L'Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui "ragazzi interrotti" hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che sinora non hanno mai esplorato. Mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l'IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l'una contro l'altro ma, in modo inspiegabile tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente."

"I due ragazzi non possono sottrarsi a quello che provano e Beppe ne approfitta. L'educatore vede infatti proprio nel loro amore l'antidoto per l'insensata e tragica guerra tra le loro famiglie. La scoperta dell'amore è come un'onda che travolge tutti i nostri protagonisti e, pur manifestandosi in diverse forme, conduce tutti alla scoperta di nuove parti di sé stessi. Qualcuno di loro si trova perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vive questo sentimento come faro nella notte e si fa guidare dalla sua luce abbagliante. La musica è protagonista principale di questa epopea e ci accompagna in questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita."