Muppets Now: il trailer della nuova serie prodotta per Disney+

Il 31 luglio debutterà su Disney+ la nuova serie Muppets Now, ecco il trailer che regala le prime scene in anteprima.

Muppets Now è la nuova serie Disney+ in arrivo sulla piattaforma di streaming il 31 luglio e il trailer diffuso online regala delle sequenze in anteprima delle puntate prodotte.

Nel video si vedono gli amati personaggi come Kermit la rana, Joe che lavora nel campo legale e cerca di evitare che vengano rivelati troppi spoiler, Miss Piggy e alcune delle celebrities coinvolte.

La serie originale verrà distribuita con cadenza settimanale su Disney+ e la prima stagione sarà composta da sei episodi.

Muppets Now racconterà la storia di Scooter che ha il compito di realizzare e caricare sulla piattaforma la nuova serie dei Muppets, ma è in ritardo e dovrà affrontare numerosi ostacoli prima di riuscire nella sua missione.

Kermit, Miss Piggy, Beeker, il dottor Bunsen Honeydew, The Animal e tutti gli altri personaggi saranno impegnati in gag, momenti comici e incontri con star del calibro di Linda Cardellini, Taye Diggs, Aubrey Plaza, RuPaul, e Seth Rogen.