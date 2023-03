Alita Battle Angel: il sequel del progetto del cuore di James Cameron si farà, parola di Jon Landau

Sono passati ormai diversi anni dall'uscita nelle sale di Alita Battle Angel, adattamento per il grande schermo del famoso manga di Yukito Kishiro, ma i fan continuano sempre a sperare in un sequel. A dare un aggiornamento positivo in merito ci ha pensato Jon Landau, produttore e collega di lunga data di James Cameron.

"Ci sono state molte conversazioni al riguardo di un possibile sequel di Alita, soprattutto nelle ultime settimane. Si tratta di uno dei progetti di James Cameron che più gli stanno a cuore" ha dichiarato in una recente intervista. Il film venne posticipato più volte per via degli impegni di Cameron con il franchise di Avatar.

Alita Battle Angel, diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron presenta una curiosa scelta nel design della protagonista, Alita (Rosa Salazar), una cyborg che soffre di perdite di memoria, la quale presenta grandi occhi da manga. Rosa Salazar ha interpretato il personaggio in motion capture per rendere realistico l'aspetto di Alita, ma molti hanno trovato disturbanti gli enormi occhi che stonano col generale realismo.