Il Mulino Bianco delle pubblicità è in vendita: quanto costa la struttura, celebre per lo spot di Tornatore

È stato il simbolo della Barilla: dal celebre spot di Giuseppe Tornatore con la colonna sonora di Ennio Morricone nel 1990, fino a comparire in tutti i gadget dell'azienda. Per anni il Mulino bianco ha rappresentato la Barilla e l'idea di calore familiare che, con i suoi spot, l'azienda aveva reso il proprio tratto distintivo.

Non a caso, Mulino Bianco è anche il nome del brand di Barilla che produce merendine e biscotti.

Quel mulino esiste realmente, ma il presente è meno glorioso: è infatti in vendita, dopo un passato fatto di aste e altri tentativi di vendita. Al momento, è stato valutato per 1 milione e 450.000 euro.

Il Mulino Bianco: dove si trova e cosa è successo

Il noto Mulino Bianco si trova in Toscana: si tratta del complesso del Molino delle Pile, a Chiusdino (Siena). Nonostante la sua fama però, il presente è tutt'altro che roseo. In realtà, la storia va avanti da anni, dato che già nel 2021 finì all'asta, ma senza indicazioni precise sul luogo. Ci si limitava a dire che si trattava di un complesso agrituristico situato in un paesaggio suggestivo, vicino all'Abbazia di San Galgano, divenuta famosa per la Spada nella Roccia. L'asta partiva da 831mila euro, quasi 300 mila in meno del prezzo originale. Non ci furono offerte, ma la proprietà riuscì a saldare i debiti e lo stabile venne tolto dal mercato.

Adesso la situazione si ripete, perché la ripartenza post Covid non è riuscita: il mulino è di nuovo in vendita, tuttavia molto svalutato rispetto al passato. Basti pensare che nel 2012 era valutato 3,4 milioni di euro. Secondo l'opposizione, ci sarebbero possibilità di sviluppo grazie alle attrazioni turistiche; l'amministrazione comunale tuttavia, sta puntando più sull'Abbazia di San Galgano e sulla centrale geotermica.

La storia del mulino

La Barilla fu proprietaria del mulino dal 1985 al 1990, poi passato alla nuova proprietà che lo trasformò in un agriturismo. Prima dell'acquisto della Barilla, fino al 1958, serviva invece per produrre energia elettrica, tanto che Enel aveva avviato i contatti per trasformarlo in museo.

Mulino Bianco compie 50 anni

Intanto, ironia della sorte, il brand Mulino Bianco festeggia 50 anni e a Milano è comparso proprio un grandissimo "mulino bianco" in piazza Gae Aulenti, a dimostrazione di quanto sia ancora vivo nel nostro immaginario: la celebre casetta bianca con tetto rosso è stata ricreata su grande scala. E sarà visitabile il 21 e 22 febbraio.